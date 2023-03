La FIA lance un appel d'offres pour les pneus F1

Charger le lecteur audio

Depuis 2011, Pirelli fabrique et fournit les pneus de Formule 1, le manufacturier italien ayant succédé à Bridgestone dans le rôle de fournisseur unique, la firme japonaise ayant auparavant connu la dernière "guerre des pneus" contre Michelin au milieu des années 2000. La firme de Milan est évidemment attendue comme candidate et favorite à sa propre succession dans l'appel d'offres lancé officiellement par la FIA ce lundi.

L'entreprise qui sera désignée au terme de ce processus remportera l'exclusivité de la fourniture aux équipes de F1 mais également le contrat pour les championnats de F2 et de F3. L'accord débutera en 2025 et durera au moins trois saisons, la possibilité d'une option pour 2028 étant également envisagée.

Au rang des caractéristiques et du comportement des pneus, le cahier des charges restera largement inchangé par rapport aux pneus actuels à jantes 18 pouces introduits l'an passé. Cette dernière caractéristique ne changera donc pas, dans un souci de rester pertinent par rapport à la technologie routière.

Le communiqué de la FIA indique : "Ces objectifs ont été convenus en consultation avec le détenteur des droits commerciaux et les équipes, et sont conçus pour assurer une large plage de fonctionnement, minimiser la surchauffe et avoir une faible dégradation, tout en offrant la possibilité de varier la stratégie."

Toutefois, la prise en compte de la question de la durabilité, dans le cadre du plan global de la discipline de viser une neutralité carbone à l'horizon 2030, devra avoir une place encore plus importante. "L'appel d'offres exigera également des fournisseurs potentiels qu'ils présentent une analyse de l'impact environnemental des pneus utilisés en Formule 1, et l'offre retenue devra faire la preuve de bonnes pratiques et d'innovation au moment de prendre en compte le cycle de vie complet des pneus", poursuit le communiqué.

Les nouveaux pneus seront également équipés d'un système d'identification électronique pour améliorer l'efficacité des procédures de vérification. Le cahier des charges pour les championnats de F2 et de F3 sera publié dans les semaines à venir.