Les petites équipes F1 pénalisées par les règles 2023 sur les planchers ?

La réglementation technique de la Formule 1 devait initialement ne pas évoluer entre 2022 et 2023. Toutefois, la lutte contre les rebonds excessifs et leurs dangers pour la santé et la sécurité a incité la FIA à travailler sur des modifications d'importance.

Le bord du plancher devrait être rehaussé, sans doute d'au moins 10 ou 15 mm, la FIA envisageant initialement l'idée d'une augmentation de 25 mm. Quoi qu'il en soit, un tel changement ne devrait pas être sans conséquences puisqu'en plus de mesures qui entreront en vigueur dès le GP de Belgique, cela pourrait amener les écuries à devoir revoir leur copie au niveau du châssis, au moins en partie, pour 2023.

Une situation qui, selon Christian Horner, dont l'écurie Red Bull est clairement défavorable à ces mesures et l'une des plus performantes de ce début d'ère technique, pourrait avoir un impact particulièrement grand sur les équipes qui comptaient sur un transfert de pièces important, notamment du châssis, entre 2022 et 2023 : "Je pense que c'est un problème encore plus important pour les petites équipes, qui n'ont tout simplement pas les ressources nécessaires pour réagir. Je pense que quelle que soit la mesure prise, il faut qu'elle soit raisonnable."

Guillaume Dezoteux, le responsable de la performance du véhicule d'AlphaTauri, équipe du groupe Red Bull, a ainsi expliqué : "Nous sommes dans la période de définition des paramètres clés de la voiture de l'année prochaine. Quel doit être le volume de carburant ? Quelle doit être la répartition optimale du poids de la voiture ?"

"Changer les règles aérodynamiques est un grand défi pour les équipes, car il faut d'abord comprendre l'impact sur la performance globale de la voiture. Et c'est à partir de cette estimation que l'on peut se dire : 'Nous pouvons nous permettre de réduire le volume de carburant, nous pouvons nous permettre de changer l'objectif de répartition du poids, nous pouvons nous permettre de faire ceci ou cela'. Si ça continue à changer, alors des décisions ont été prises sur lesquelles il est trop tard de revenir. Le châssis sera lancé dans les prochaines semaines."

À la question de savoir si le changement de concept était suffisant pour obliger les équipes à construire un châssis entièrement nouveau, Dezoteux a répondu : "Oui, je dirais que oui. Il est évident que si vous relevez le bord du plancher, dans le but de réduire l'appui de la voiture, en particulier dans les virages à haute vitesse, cela change beaucoup de choses : comme la quantité d'énergie que vous mettez sur les pneus, et ce que fait la suspension."

"Cela change l'amplitude de la suspension, parce que vous devez peut-être pouvoir relever la voiture. Si vous disiez aujourd'hui qu'il faut relever la voiture [2022] de 20 millimètres, parce que la planche est plus épaisse, nous ne pourrions pas le faire, car notre suspension n'a pas été conçue pour cela. L'ensemble du projet est très lié. Ainsi, lorsque vous modifiez un paramètre, cela a généralement un impact sur tout le reste."

Toutefois, la majorité des équipes ont l'ambition, qu'importe l'ampleur des changements liés aux rebonds, de construire un nouveau châssis en vue de 2023, notamment parce qu'il y a des avantages à le faire en matière de diminution du poids.

Alfa Romeo, par la voix de Jan Monchaux, son directeur technique, a tout de même indiqué avoir l'ambition de conserver beaucoup d'éléments pour la campagne à venir. "Vu que nous sommes une équipe plutôt petite, nous devrons potentiellement avoir une stratégie de transfert un peu plus agressive que certaines des plus grandes structures", a-t-il expliqué.

"Pendant l'hiver, avec les ressources dont nous disposons, tout refaire nous obligerait à externaliser et cela finirait probablement par être trop cher et compromettrait notre budget de développement pendant la saison. Nous allons donc reporter certains éléments. Regardez les voitures en février [2023] et alors vous découvrirez lesquels, mais ils seront assez visibles je suppose."