La FIA rejette la demande de Ferrari pour le test de Sainz

Une journée de tests est organisée le mardi suivant le Grand Prix d'Abu Dhabi, manche finale de la saison 2020. Celle-ci est normalement réservée aux jeunes pilotes, à savoir ceux comptant moins de deux GP en catégorie reine, mais la règle réserve à la FIA la possibilité d'en autoriser d'autres à y prendre part. Cela a servi à permettre le roulage de pilotes expérimentés n'ayant pas couru en 2020, comme Fernando Alonso avec Renault, mais ne sera pas utilisé pour y accueillir ceux qui étaient déjà engagés cette année, comme Carlos Sainz.

En effet, la fédération a rejeté la demande de Ferrari qui souhaitait que l'Espagnol, qui rejoindra Maranello en 2021, puisse commencer à se familiariser avec l'écurie dès ces tests. La Scuderia fait partie d'un groupe d'équipes qui n'ont pas vraiment goûté au changement tardif de conditions pour faire participer des pilotes tels qu'Alonso, alors même que celui-ci a 39 ans et compte 312 départs en F1. Il ne sera pas le seul pilote expérimenté présent puisque Sébastien Buemi (Red Bull Racing) et Robert Kubica (Alfa Romeo) ont d'ores et déjà été annoncés.

C'est en réaction que Ferrari a ainsi demandé à ce que Sainz puisse se joindre à ces essais. Mattia Binotto, le directeur de la structure transalpine, a expliqué à Sakhir avoir approché la FIA pour tenter de la convaincre d'accepter également que les pilotes qui changent d'équipe entre 2020 et 2021 puissent participer : "Je pense que c'est un peu le bazar, et du côté de Ferrari, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose que Fernando roule à Abu Dhabi. Nous l'avons clairement dit à la FIA à l'époque lors des différents comités consultatifs. Mais, quand nous avons appris la décision, nous avons demandé à la FIA la permission pour Carlos. Nous en avons discuté ce week-end, mais nous n'avons aucun retour."

Selon les informations de Motorsport.com, suite à la grogne d'une partie des écuries, le directeur de course de la F1 Michael Masi a envoyé une note aux équipes ce mardi les informant qu'il n'y aurait plus de changements concernant les restrictions liées à ces tests. Les tests sont donc réservés aux pilotes n'ayant pas disputé plus de deux Grands Prix en carrière, sauf s'ils "n'ont disputé aucune course pendant la saison 2020".

Cette décision contrarie évidemment les plans de Ferrari pour donner du roulage à Sainz avant les essais hivernaux 2021, qui seront réduits à trois jours. La seule option reste maintenant d'organiser une ou des sessions avec une monoplace vieille de deux ans, donc à priori celle de 2019 si ce test est organisé en début d'année prochaine.

Avec Jonathan Noble

