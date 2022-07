La FIA reporte à nouveau le contrôle du marsouinage

Charger le lecteur audio

Promettant d'être brûlante, la réunion de la Commission F1 a eu lieu vendredi avant le début des essais libres. Autour de la table, les directeurs d'équipe, les dirigeants de la Formule 1 et ceux de la FIA ont évoqué plusieurs dossiers chauds du moment. Le plus discuté d'entre eux devait concerner l'intervention de la FIA pour réduire le marsouinage, qui s'est faite via deux Directives Techniques publiées après le Grand Prix d'Azerbaïdjan.

La FIA souhaite introduire une valeur limite pour le marsouinage, à ne dépasser sur aucune monoplace pour des raisons de sécurité. Déjà repoussée au Grand Prix de France, la mise en place de cette métrique est désormais décalée à nouveau et n'entrera pas en vigueur avant le Grand Prix de Belgique à la fin du mois d'août. Il en va de même pour les restrictions annoncées autour de la flexibilité trop prononcée de certains planchers.

"Après le retour d'informations et la consultation des écuries, et afin de leur permettre d'apporter les évolutions nécessaires au plancher et aux patins, ce qui garantira une application équitable de la métrique utilisée pour mesurer cette oscillation dans toutes les monoplaces, l'instauration du projet de Directive Technique présenté aux écuries avant le Grand Prix de Grande-Bretagne entrera en vigueur à partir du Grand Prix de Belgique", précise le compte rendu de la Commission F1.

"Les contrôles renforcés par la FIA et introduits au Grand Prix du Canada se poursuivront. Plusieurs mesures pour corriger ce problème dans le Règlement Technique 2023 de la Formule 1 ont aussi été discutées, avec des directions claires à prendre de la part de la Commission Technique Consultative."

Par ailleurs, toujours sur un plan purement technique, les acteurs du paddock ont avancé sur la question de la réglementation moteur pour 2026. Sur ce point, il est précisé que l'ensemble réglementaire est désormais "proche de la finalisation".

Présent lors de cette réunion, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a enfin rappelé que les efforts de la FIA en matière de sécurité allaient se poursuivre, alors que le Halo a probablement sauvé deux vies le week-end dernier à Silverstone, lors d'accidents survenus en Formule 2 puis au départ du Grand Prix de Formule 1, avec la spectaculaire cabriole de Zhou Guanyu.

