La FIA en dit plus sur le futur kit F1 pour la pluie

Le mois dernier, la FIA a indiqué commencer à travailler sur des éléments qui permettraient de réduire les projections d'eau derrière les F1 lors des courses disputées sous la pluie et donc de permettre aux pilotes d'avoir une meilleure visibilité. Au centre de ce dispositif, des pièces pouvant être installées sur les monoplaces afin de carrosser les roues arrière en cas de besoin.

L'évaluation d'une telle solution technique est déjà en cours et il se pourrait même que des prototypes d'arches soient prêts dès la seconde moitié de la saison 2023, même si l'horizon 2024 semble plus réaliste.

La question qui se pose est évidemment de savoir comment une telle solution serait implémentée si les essais s'avèrent réussis. À ce sujet, le responsable technique monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, a donné quelques informations et notamment sur les conditions d'utilisation de ce carrossage amovible. "Nous pensons que ce sera quelque chose qui sera utilisé une ou deux fois par an, peut-être trois, dans ces eaux-là. Nous ne voulons pas qu'à goutte de pluie, il faille soudainement installer ces choses."

Bien entendu, plus d'un an après la polémique de Spa-Francorchamps (avec une course validée après deux tours sous Safety Car) et quelques semaines après les atermoiements du GP du Japon, l'idée est d'éviter de se retrouver en pareille situation lorsque les conditions sont véritablement problématiques.

Max Verstappen lors du GP du Japon 2022.

"Spa en 2021 a laissé des cicatrices sur la discipline parce que les circonstances étaient très malheureuses", a expliqué Tombazis. "Cela aurait été dix fois pire, je pense, si nous étions allés jusqu'au Japon et avions dû plier bagage et revenir [sans courir]. Nous devons vraiment éviter cela."

"Nous avons tellement de gens qui nous regardent, des spectateurs qui paient leurs billets, des équipes qui voyagent dans le monde entier, et dire soudainement que nous ne pouvons pas courir n'est pas très responsable de notre part. Je pense que cela va faire évoluer les conditions de course [possibles] de ce qui se situe peut-être actuellement au niveau des pneus intermédiaires, car on ne court presque jamais avec les pneus pluie, et je pense que cela permettra d'aller vers le territoire des pneus pluie."

La FIA a notamment débuté le travail de simulation pour juger les avantages d'un tel dispositif, même si l'évaluation de l'influence sur la visibilité est complexe. "Nous avons fait beaucoup de simulations CFD, car nous voulons nous assurer que l'effet de ces dispositifs est relativement faible sur l'aérodynamique globale", a ajouté Tombazis. "Il y a toujours un effet, mais pas énorme."

"De plus, nous simulons les gouttelettes de pluie et ainsi de suite, et nous voyons comment cela affecte les projections. Ce qui est un peu difficile dans les simulations, c'est de déterminer la proportion relative de ce qui vient du diffuseur et de ce qui vient des pneus. Une fois que nous aurons une solution, nous fabriquerons des prototypes et les ferons rouler sur des voitures pour essayer de les évaluer correctement. Je m'attends à une amélioration de l'ordre de 50%."

Tombazis a également précisé que les arches de roues resteraient sur les voitures pendant toute une course une fois installées, et ne seront pas retirées si les conditions météorologiques s'améliorent. "Nous ne demandons pas qu'elles soient montées ou démontées à la hâte. Leur installation ou leur retrait se ferait soit avant la course, soit pendant un drapeau rouge. Si une course commence sur le mouillé et s'assèche, elles resteront en place."

Avec Jonathan Noble