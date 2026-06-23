C'est fait : la FIA valide définitivement les changements moteur 2027 et 2028

Après l'annonce, il y a moins de deux semaines, de l'accord trouvé entre les parties prenantes concernant la modification des moteurs de Formule 1 en 2027 et 2028, les mesures annoncées ont désormais été entérinées par la FIA et entreront bien en vigueur.

Pour rappel, le principal point des annonces faites le 10 juin dernier était qu'un consensus avait été trouvé au sujet de l'évolution de la motorisation actuelle vers une formule mettant un peu plus l'accent sur la prépondérance du V6 thermique par rapport à la partie électrique.

Le Conseil Mondial du Sport Automobile, réuni ce mardi à Macao, a validé ces changements. Des changements qui, pour rappel, se résument comme suit :

2026 2027 2028 Moteur thermique Puissance maximale 400 kW 420 kW 450 kW Augmentation du débit de carburant 5% 13% MGU-K Puissance max 350 kW 300 kW 300 kW Puissance max

(mode Overtake) 350 kW 350 kW 350 kW Récupération d'énergie max 350 kW 375 kW 400 kW Ratio thermique/électrique 53-47 58-42 60-40

Il est à noter que ces modifications ne sont pas les seules pour l'avenir, puisque le conseil a également validé le passage de trois à quatre journées d'essais hivernaux au nom de la "complexité générale de la génération actuelle de voitures".

Le règlement technique 2027 a également été toiletté pour améliorer "sa clarté, sa constance et son applicabilité" en tirant parti des enseignements de 2026.

Sans donner de détails sur ces changements, il est précisé dans le communiqué FIA que des mesures "liées à la fourniture d'unités de puissance, à la gestion des tours de reconnaissance et des distances de course sur une sélection de circuits et des changements de la réglementation financière liés aux amendements du package technique et sportif pour 2027-28" ont été approuvés.

On se souvient que l'idée de réduire le nombre de tours de reconnaissance - c'est-à-dire des tours effectués entre le moment où la voie des stands est ouverte et où les pilotes vont positionner leur voiture sur la grille - et certaines distances de course avait été évoquée comme contrepartie à l'augmentation du débit de carburant, afin d'éviter les situations les plus à risque.

Des retouches du règlement 2026

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Notons que des modifications ont aussi été validées pour 2026, la saison en cours, avec la mise à jour des différentes sections du règlement.

La FIA insiste en particulier sur deux points :

"La déclaration d'un risque lié à la chaleur peut désormais être séparée entre le sprint et la course. Un risque lié à la chaleur sera toujours déclaré, pour le sprint, la course ou les deux, 24 heures avant le début de la compétition."

"Dans des conditions de faible adhérence, lorsque la piste est humide et que la visibilité est réduite, le mode 'boost' est réintroduit, mais il est limité à la prévention de la réduction de puissance sans diminution de rendement, tandis que la fonction de dépassement sera désactivée. Ces modifications ont été apportées pour des raisons de sécurité."

"La FIA continue de superviser l'évolution du règlement 2026 et de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des principales parties prenantes de la communauté du sport automobile", a déclaré le président de la fédération, Mohammed Ben Sulayem.

"Comme pour tout changement réglementaire majeur, le processus ne s'achève pas lorsque les voitures font leurs premiers tours de piste. Un dialogue et une collaboration permanents sont essentiels pour garantir que le règlement réponde aux besoins de la discipline, de ses pilotes et de ses fans."

"Ensemble, nous explorons l'orientation future du championnat et réfléchissons à la manière dont le championnat pourra concilier innovation, durabilité, performances et attrait pour les fans dans les années à venir. "

"Les discussions autour des futurs concepts de moteurs, notamment les V8 fonctionnant aux carburants durables, témoignent de la volonté de toutes les parties de participer à l'élaboration du prochain chapitre de cette discipline."