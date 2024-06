Le film Apple sur la F1 avec Brad Pitt a une date de sortie

La date de sortie du film d'Apple sur la Formule 1 a été fixée au 25 juin 2025, alors que la production continue de tourner des séquences lors des Grands Prix de F1 2024, après les retards causés par la grève des acteurs d'Hollywood l'année dernière. Ce long métrage, qui n'a pas encore de titre, est réalisé par Joseph Kosinski (réalisateur de "Top Gun : Maverick") et produit par Jerry Bruckheimer.

Le film sera disponible sur les marchés internationaux le 25 juin 2025, avant de sortir en Amérique du Nord deux jours plus tard, le 27 juin 2025. Il mettra en scène Brad Pitt dans le rôle d'un ancien pilote de F1 qui reprend du service pour courir pour l'équipe fictive APXGP aux côtés d'un pilote débutant joué par Damson Idris.

Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Lewis Hamilton , septuple Champion du monde de F1, est producteur du projet, et le pilote Mercedes participe également à l'écriture du scénario du film. Lors du Grand Prix de Las Vegas 2023, le Britannique avait révélé que la grève de l'année dernière – décrétée par la SAG-AFTRA ("Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists", un syndicat représentant les acteurs et les professionnels des médias) en réponse à une série de problèmes tels que l'utilisation par les studios de l'IA – avait entraîné l'annulation du tournage de scènes clés lors de cette épreuve.

En dépit de la grève, le tournage avait tout de même pu se poursuivre durant certains GP l'an passé, avec uniquement l'équipe de cascadeurs, tout en permettant de faire, entre autres, des plans d'ambiance.

Le travail sur le projet s'est poursuivi ces dernières semaines en utilisant la Formule 2 que Mercedes a modifiée pour rouler aux couleurs d'APXGP, y compris sur le circuit de Silverstone. Le communiqué de presse de la F1 indique également que la production du film "se poursuivra lors du GP de Grande-Bretagne de cette année et de plusieurs autres courses, et se terminera lors du GP d'Abu Dhabi qui clôturera la saison en décembre".

Javier Bardem et Brad Pitt lors du tournage d'une scène sur la grille du GP de Grande-Bretagne 2013. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Il a été suggéré que les autres courses où le film sera tourné seront la Hongrie, la Belgique, Mexico et Las Vegas, des images ayant déjà été collectées lors de la manche japonaise en avril.

Le budget final du film suscite également un regain d'intérêt : selon certaines informations, il aurait dépassé les 300 millions de dollars, ce qui en ferait l'un des longs métrages les plus coûteux jamais réalisés. Une partie de cette augmentation est due à la pause dans le tournage causée par la grève de la SAG-AFTRA, car les séquences filmées lors des épreuves de 2023 présentent des modèles de voitures, des livrées et des logos de sponsors qui ne correspondent plus aux mises à jour respectives de 2024.