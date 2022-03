Fittipaldi : Être privé du baquet Haas en F1 "fait mal"

Charger le lecteur audio

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les importantes sanctions qui ont frappé le régime de Moscou, il était devenu quasiment impossible pour Haas de maintenir son partenariat avec Uralkali et le clan Mazepin. La relation entre les deux parties a été interrompue entre les deux sessions d'essais hivernaux, ce qui a libéré une place au sein de la structure américaine.

S'il a un temps semblé favori pour remplacer Nikita Mazepin, Pietro Fittipaldi s'est finalement fait coiffer au poteau par un ancien titulaire chez Haas, Kevin Magnussen. Le Danois a même conclu un accord pluriannuel, retrouvant une structure qu'il a déjà fréquentée entre 2017 et 2020.

Même s'il comprend la décision de son équipe, dont il est le réserviste officiel, Fittipaldi a été déçu d'apprendre qu'il n'avait pas été retenu, lui qui avait pallié le forfait de Romain Grosjean en fin de saison 2020 et a occupé le baquet de la VF-22 ce jeudi lors de la première journée de roulage à Sakhir.

"[Steiner] m'a dit qu'il n'y avait vraiment que deux candidats envisagés, et c'était moi et je ne savais pas qui était l'autre pilote", a déclaré le Brésilien. "C'était Kevin, et c'est allé dans son sens. Et je respecte la décision de l'équipe. Évidemment, en tant que compétiteur dans l'âme, c'est décevant, ça fait mal, parce que je sais le potentiel que nous avons, et le potentiel que je sais pouvoir offrir."

Pietro Fittipaldi au volant de la Haas VF-22 lors des essais de Bahreïn

"[Günther Steiner, le directeur de Haas] a dit : 'Nous avions besoin de quelqu'un d'expérimenté', et je l'ai compris, mais cela ne change rien à mon engagement envers l'équipe, et l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais continuer. La seule chose que je peux faire maintenant est de travailler encore plus dur."

Alors que le Brésil n'a plus eu de titulaire en Formule 1 depuis 2017, et la retraite de Felipe Massa, Fittipaldi estime qu'il aurait été "énorme" de pouvoir le devenir, et de courir dans sa ville de naissance, Miami, en mai prochain. "Je sais ce que nous aurions pu faire, cela aurait été énorme avec le Brésil et tout, cela aurait été incroyable."

"Le GP de Miami, je suis né à Miami. Je pensais que ça allait vraiment se concrétiser. Mais tout va bien. Ce n'est pas un problème. Le lendemain, vous vous réveillez, [et] il faut travailler plus dur. Une autre opportunité se présentera, je sais que l'histoire ne s'arrête pas là. Quoi qu'il en soit, j'ai dit à Günther que je suis tout aussi engagé qu'avant. Et chaque fois qu'il me mettra dans la voiture, je serai aussi préparé que possible."

Günther Steiner a confié ce jeudi : "Si les discussions avec Kevin avaient capoté, je pense que [Fittipaldi] aurait été la solution de repli, parce qu'il fallait confirmer le line-up pour les essais et pour la première course, mais ça n'a pas vraiment fait l'objet de discussions. J'ai passé un coup de fil à Pietro ; ce n'était pas sa plus grande joie, pour des raisons évidentes, mais je lui ai expliqué nos raisons. Il a l'esprit d'équipe, et il fait toujours partie de l'équipe. Il comprend. Bien sûr, il aurait préféré que ce soit lui dans la voiture."

Fittipaldi sera probablement aligné par Haas lors des Essais Libres 1 réservés aux jeunes pilotes cette année.

Avec Benjamin Vinel