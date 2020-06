Briatore ne peut départager Schumacher et Alonso

C'est d'abord Michael Schumacher qui a remporté ses deux premiers titres mondiaux avec Benetton, en 1994 et en 1995, alors que Fernando Alonso a triomphé avec l'écurie ensuite possédée par Renault en 2005 et 2006.

Il est généralement reconnu que Schumacher a été un précurseur en Formule 1 de par son éthique de travail et sa préparation physique et mentale, alors inégalées. "C'est un grand pilote et c'est un grand homme", confirme Flavio Briatore dans le podcast Beyond The Grid. "Ce n'était pas qu'un excellent pilote : il motivait tout le monde."

"Il y a des pilotes qui se content de conduire la voiture ; Michael, lui, passait du temps avec les ingénieurs. Il passait beaucoup de temps à l'usine, quand nous ne nous y attendions pas. Dans l'équipe, Michael était chez lui. C'était fantastique, parce qu'on le voyait discuter avec les mécaniciens. Chez Benetton, tout le monde travaillait dur pour Michael et le développement était fantastique."

Quant à comparer Schumacher à Alonso, Briatore exprime son indécision par une métaphore footballistique. "Qui est meilleur, Messi ou Ronaldo ? Je ne sais pas ! Michael poussait les mécaniciens, tout le monde, à la limite. Mais Fernando aussi. Fernando est en quelque sorte un rottweiler, il n'abandonne jamais, il aboie."

"Il y a une course à Imola que nous avons remportée avec Michael deuxième. C'était en 2005. Pendant 15 ou 20 tours, Michael était dans la boîte de vitesses de Fernando. Fernando n'a fait aucune erreur, Michael n'a fait aucune erreur. C'était exceptionnel. J'ai toujours trouvé ces deux pilotes très similaires."

Imola 2005 - La bataille Alonso/Schumacher en photos

