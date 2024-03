Flavio Briatore a été opéré du cœur

Âgé de 73 ans, Flavio Briatore a annoncé jeudi qu'il avait subi une opération du cœur à Milan, après la découverte d'une "tumeur bénigne" . L'ancien patron de l'écurie Benetton puis Renault s'est exprimé sur son compte Instagram pour donner de ses nouvelles, assurant que tout s'était bien passé et qu'il avait pu rentrer chez lui. L'Italien adresse surtout un message de prévention.

"Il y a dix jours, je suis allé à l'hôpital San Raffaele pour faire un contrôle de routine et on m'a alors trouvé une tumeur bégnine au cœur", explique-t-il. "Ils sont intervenus tout de suite. Je suis ici pour vous le raconter. J'ai passé dix jours au San Raffaele et j'ai disparu de tous les réseaux sociaux."

"Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe du San Raffaele, ils ont été géniaux, je dois remercier Elisabetta Gregoraci qui est restée à mes côtés pendant toute cette période, mon fils qui est venu de Monaco pour venir me voir à l'hôpital à Milan. Tout le monde a donc été à mes côtés, mes amis et beaucoup de monde. Mais la chose principale est la prévention, de faire un contrôle tous les ans. Je l'ai fait il y a deux ans et cette tumeur bégnine n'était pas là, mais là, elle était présente. Il ne faut donc pas se négliger, la prévention est fondamentale. C'est moi qui vous le dis, j'ai passé dix jours à l'hôpital et me revoici, dès demain ça repart."

Flavio Briatore a été l'un des artisans des deux premiers titres mondiaux de Michael Schumacher avec Benetton, écurie qu'il dirigeait en 1994 et 1995. Puis il a pris la tête de Renault F1 quand la structure d'Enstone a été rachetée une première fois par le Losange, au début des années 2000, avec à la clé deux autres sacres, ceux de Fernando Alonso en 2005 et 2006.

Si son image a été passablement écornée par l'affaire du Crashgate en 2008, lorsque Renault a demandé à Nelson Piquet Jr de se mettre volontairement dans le mur afin de provoquer une intervention de la voiture de sécurité favorisant une victoire de Fernando Alonso, il est aujourd'hui toujours indirectement impliqué en Formule 1 et présent sur quelques Grands Prix chaque année.

Il est en effet resté très proche du pilote espagnol et accompagne encore sa carrière, dans un moment particulièrement décisif alors que le pilote Aston Martin doit décider prochainement s'il sera encore présent en 2025... et si oui dans quelle écurie. Car son nom circule à la fois chez Mercedes, où Lewis Hamilton est sur le départ pour rejoindre chez Ferrari, et plus récemment chez Red Bull, où Christian Horner serait très séduit par l'idée de le recruter.