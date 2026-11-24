Formule 1

Ce que Flavio Briatore retient de McLaren après le "désastre" Fernando Alonso

Le patron d'Alpine, Flavio Briatore, estime que son équipe peut s'inspirer du redressement de McLaren ces dernières saisons, après avoir touché le fond.

Stuart Codling

Publié: 24 nov. 2026, 11:31

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Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Déceptions, luttes intestines et succession de dirigeants : tels sont les éléments qui ont caractérisé la "décennie perdue" d'Alpine depuis que Renault a racheté l'écurie basée à Enstone fin 2015.

Son actuel dirigeant, Flavio Briatore, estime qu'Alpine peut s'inspirer de McLaren, qui a remporté le championnat constructeurs en 2024 et 2025, et permis à Lando Norris de décrocher le titre pilotes l'an dernier. Dans les années 2010, McLaren avait traversé une longue période difficile, passant huit saisons sans victoire et terminant à deux reprises à la neuvième place du championnat constructeurs.

Après plusieurs saisons à naviguer dans le ventre mou, Alpine a terminé à la dernière place du classement en 2025. L'équipe occupe actuellement la sixième position.

"Ni", a répondu Briatore lorsqu'on lui a demandé, lors de la conférence de presse de la FIA à Las Vegas, s'il était satisfait de cette position.

"Cela veut dire non, cela veut dire oui, cela veut dire entre les deux. Nous perdons beaucoup de points dans la dernière partie de la saison. L'équipe s'est battue, le pilote s'est battu, mais nous perdons beaucoup de points. Normalement, nous devrions terminer P5 et, de cette manière, je pense que notre objectif budgétaire était de finir P6. C'était notre objectif, mais nous sommes vraiment très proches de la cinquième place.

"Quoi qu'il en soit, par rapport à la situation dans laquelle je me trouvais début 2024, le bond en avant est important et l'équipe est désormais soudée. Les ingénieurs et le département technique sont plus ou moins sur la même longueur d'onde. Nous sommes à nouveau une véritable équipe de course. C'est le plus important.

"Et nous avons un excellent sponsor pour la saison prochaine. Honnêtement, si vous me demandez si je suis heureux, la réponse est oui. Je ne suis pas aux anges, mais l'équipe va beaucoup mieux. C'est ce que je constate chaque jour."

Esteban Ocon, Alpine en 2021

Photo de: Getty Images

Briatore, qui a déjà dirigé l'équipe à deux reprises sous différentes appellations, a été nommé "conseiller exécutif" en juin 2024 et occupe de facto le poste de patron depuis la démission de l'ancien directeur d'équipe Oliver Oakes l'an dernier. Lors de ses précédents passages, l'écurie a remporté trois titres constructeurs et quatre titres pilotes, mais ses succès ont été entachés par plusieurs controverses.

Depuis le rachat de l'équipe par Renault avant la saison 2016, puis son changement de nom pour devenir Alpine en 2021, les changements au sein de la direction et du département technique se sont multipliés à un rythme remarquable. À l'exception de la victoire d'Esteban Ocon en 2021, obtenue dans des circonstances favorables, et de la quatrième place au championnat constructeurs en 2022, l'équipe n'a jamais réellement été en mesure de rivaliser avec les écuries de tête. Les relations de Briatore lui ont toutefois permis d'attirer un sponsor titre prestigieux pour la saison prochaine : Gucci.

Même si un redressement spectaculaire serait nécessaire pour dépasser Racing Bulls, cinquième, avant la fin de la saison, Briatore estime que les équipes de tête sont à portée.

"C'est possible", a-t-il déclaré. "Nous l'avons fait en 1994, en 2006, en 2008 et en 2007. Zak [Brown, PDG de McLaren] l'a fait lui aussi.

"Je me souviens de McLaren à l'époque de Fernando [Alonso] : l'équipe était également un désastre. Ils ont réussi à remettre de l'ordre dans tout cela. Il faut un peu de temps. Bien sûr, il faut prendre la bonne direction, mais la Formule 1 est avant tout une question de timing et d'organisation autour du pilote.

"Il n'y a pas que le pilote ou l'équipe. Tout doit fonctionner : les arrêts aux stands doivent être réussis, la stratégie doit être bonne, l'ingénierie doit être au point. La voiture peut être performante, le pilote doit faire son travail. C'est ce dont nous avons besoin.

"Si tout fonctionne bien, je ne pense pas que ce soit facile, mais terminer l'année prochaine à deux ou trois dixièmes de McLaren serait déjà un grand succès… Nous avons le même moteur."

Fernando Alonso, McLaren

Photo de: Getty Images

Peu de gens contesteraient le choix du terme "désastre" pour décrire McLaren lors du deuxième passage de Fernando Alonso dans l'équipe, entre 2015 et 2018. Le double champion du monde de F1 nourrissait de grandes attentes avec le retour de Honda en tant que partenaire moteur, mais cette collaboration a rapidement tourné aux reproches mutuels.

Honda avait clairement sous-estimé les difficultés liées à la conception d'un groupe propulseur hybride turbocompressé. Mais lorsque McLaren est passée aux moteurs Renault, puis Mercedes, les lacunes du châssis sont apparues au grand jour. La culture managériale toxique de l'équipe a également été révélée lors du célèbre incident du "Freddo-gate" en 2018.

Arrivé en 2016 au poste de directeur exécutif, Zak Brown a alors lancé la première d'une série de restructurations qui ont finalement permis à McLaren de retrouver les avant-postes.

Les références de Briatore aux précédents redressements de l'équipe sont intéressantes. En 1994, sous le nom de Benetton, elle avait remporté le championnat pilotes avec Michael Schumacher. Mais cette saison avait été marquée par des controverses techniques autour de systèmes de contrôle de traction illégaux, accessibles via un menu caché dans le logiciel de l'équipe, ainsi que par un incendie dans la voie des stands, provoqué par le retrait d'un filtre du système de ravitaillement afin d'accélérer le débit de carburant.

La famille Benetton avait écarté Briatore en 1997, alors que l'équipe traversait une période de déclin sportif après le départ de Schumacher. Renault l'avait ensuite rappelé après avoir racheté la structure en 2001. Cette période avait permis à l'équipe de décrocher deux titres pilotes et un titre constructeurs, en 2006, avant un nouveau recul sportif l'année suivante.

Ce déclin avait coïncidé avec le départ d'Alonso et le retrait de Michelin de la F1. Le passage aux pneus Bridgestone avait mis en évidence les faiblesses de la soufflerie, tandis qu'un duo de pilotes moyen peinait à tirer le meilleur d'une monoplace handicapée.

Le mécanicien Paul Seaby et la Benetton de Jos Verstappen en flames à Hockenheim en 1994

Photo de: LAT Images

Alonso était revenu en 2008, mais la voiture restait relativement peu compétitive en début de saison. La pression venue de la direction s'était alors accentuée, poussant Briatore à orchestrer la manipulation tristement célèbre du Grand Prix de Singapour : Nelson Piquet Jr avait reçu l'ordre de provoquer délibérément un accident, entraînant l'intervention de la Safety Car et permettant à Alonso de bénéficier d'une meilleure position en piste.

Ironie du sort, Alonso avait ensuite remporté la course suivante, au Japon, à la régulière, rendant inutile la manipulation du résultat à Singapour. Lorsque l'affaire avait été révélée l'année suivante, Briatore avait été brièvement banni de la Formule 1.

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