Ford réaffirme l'alliance avec Red Bull via la F1 Academy

Ford et Red Bull ont annoncé début 2023 la mise en place d'une collaboration technique en F1 afin de concevoir et de fabriquer un nouveau moteur dans le cadre de la réglementation 2026. Toutefois, ces dernières semaines, l'affaire liée à Christian Horner, le directeur de l'équipe autrichienne, a suscité de nombreuses réactions et laissé entrevoir un rafraîchissement des relations entre les deux partenaires.

Dans une lettre envoyée par le PDG de Ford, Jim Farley, à Red Bull, il était en effet écrit à propos de la gestion de l'enquête interne : "Comme nous l'avons indiqué précédemment, sans réponse satisfaisante, les valeurs de Ford ne sont pas négociables. Il est impératif que nos partenaires en compétition partagent et démontrent un engagement sincère envers ces mêmes valeurs. Mon équipe et moi-même sommes disponibles à tout moment pour discuter de cette question. Nous continuons à insister et à espérer une résolution derrière laquelle nous pourrons tous nous ranger."

Depuis, l'enquête a blanchi Horner, mais des réunions à haut niveau se seraient tenues ces derniers jours autour de l'avenir de la relation technique et commerciale.

Toutefois, dans le cadre d'un communiqué autour de la F1 Academy, dont la première course de la saison 2024 aura lieu ce vendredi à Djeddah, Ford a choisi de réaffirmer son alliance avec Red Bull, le constructeur étant le sponsor titre de l'équipe aux couleurs de la marque de boisson énergisante, dont Emely de Heus sera la pilote. Une annonce faite en insistant également sur sa position en matière d'inclusion et de diversité, notamment envers les femmes.

Le communiqué indiqué que "ce partenariat renforce l'engagement de longue date de Ford en faveur d'une plus grande diversité dans ses activités en sport automobile, dans le cadre des initiatives STEM [science, technologie, ingénierie et mathématiques] et DEI [diversité, équité et inclusion] plus larges de la société".

Emely de Heus sera la pilote aux couleurs de Red Bull Ford en F1 Academy. Photo de: Red Bull Content Pool

"Ford Performance s'efforce déjà de promouvoir la présence de femmes dans le secteur des sports mécaniques, notamment en étant le sponsor titre et en participant au Rebelle Rally, une épreuve tout-terrain exclusivement féminine, et en développant en NASCAR le talent de la pilote Hailie Deegan."

"Ce nouveau partenariat avec le programme Red Bull Ford Academy donne à Ford la possibilité d'attirer davantage de femmes dans le sport à tous les niveaux et dans tous les rôles, en particulier dans le monde de Red Bull Technology, parallèlement à des initiatives plus larges qui soutiennent la diversité et l'inclusion."

Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports, a souligné que l'accord avec la F1 Academy s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus large visant à encourager la participation des femmes dans tous les domaines du sport, y compris la F1.

"Ford Performance s'est engagé à travailler avec la FIA et les promoteurs de course pour trouver des moyens d'intégrer davantage de talents féminins à tous les niveaux du sport automobile, à la fois sur et en dehors de la piste, et c'est une excellente occasion de prolonger ce travail en s'associant avec les meilleurs au sein de la F1 Academy."

"Nous nous sommes déjà associés à d'autres compétitions, comme le Rebelle Rally, ainsi qu'à des pilotes comme Hailie Deegan, afin d'amener plus de femmes sur le devant de la scène du sport automobile. Je suis ravi de m'associer à Red Bull pour avoir un impact positif sur la F1."