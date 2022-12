Ford de retour en F1 avec Red Bull ?

Charger le lecteur audio

Et si l'Ovale faisait son grand retour en Formule 1 ? Alors que la mise en place d'un nouveau règlement moteur pour la saison 2026 a attiré une nouvelle tête, Audi, un autre grand constructeur automobile pourrait se joindre à la fête. Si l'on croit les dernières rumeurs, Ford s'intéresserait à la catégorie reine, non pas pour s'y établir comme équipe – ce qui sera le cas d'Audi en prenant le contrôle de Sauber – mais pour y développer un V6 turbo hybride en compagnie de Red Bull.

La marque de boissons énergisantes, propriétaire de deux équipes de F1, s'est inscrite comme nouvel arrivant sur la liste des motoristes 2026 de la FIA et développera donc son propre moteur, son partenariat avec Honda prenant fin l'année précédente.

Le taureau rouge se montre toutefois ouvert à l'implication d'un constructeur dans son projet, qu'il s'agisse d'un simple moteur rebadgé ou d'un support technique plus poussé. "Nous sommes pleinement concentrés sur l'unité de puissance Red Bull", affirmait le directeur d'équipe Christian Horner il y a quelques mois. "Et s'il y a un partenaire avec une vision similaire qui pourrait contribuer au projet, alors il faudrait absolument l'envisager. Mais ce n'est pas une condition préalable. Nous serons les seuls, à part Ferrari, à avoir un moteur et un châssis sous un même toit. Nous pensons que pour la compétitivité de l'équipe à long terme, c'est absolument la bonne chose à faire."

Red Bull et Ford sont déjà associés, à travers le parrainage de la structure M-Sport en WRC.

Red Bull devait s'associer à Porsche après que le constructeur allemand avait reçu, avec Audi, le feu vert du groupe Volkswagen pour s'engager en F1 à partir de 2026. Toutefois, les négociations ont été rompues à la dernière minute, Red Bull craignant de perdre sa pleine indépendance en laissant Porsche prendre des parts dans l'écurie.

Contrairement au Cheval cabré de Stuttgart, Ford ne serait pas intéressé par une participation de cette ampleur. Il serait plutôt question d'une opération marketing, Ford bénéficiant de la couverture médiatique de la F1 et Red Bull de la notoriété qui accompagne un acteur de l'automobile comme le constructeur américain.

Arrivé en F1 à la fin des années 1960 en s'associant avec le motoriste Cosworth, Ford a écrasé la F1 jusqu'à l'avènement du moteur turbocompressé. Ce n'est que dans les années 1990 que la marque s'est impliquée davantage, d'abord en soutenant l'écurie Stewart puis en la rachetant en 2000 afin de mettre en avant Jaguar. Cinq saisons d'insuccès ont mené au désintérêt de Ford pour la F1, et c'est justement Red Bull qui s'est porté acquéreur de l'équipe, fin 2004.

Un éventuel partenariat entre Red Bull et Ford devrait en toute logique impacter Honda, également au centre de rumeurs concernant une association avec Red Bull en 2026. Il est toutefois intéressant de noter que le constructeur japonais s'est récemment inscrit sur la liste de motoristes de la FIA, ce qui lui donne donc la possibilité de faire cavalier seul si Red Bull décide de se passer de son aide à l'avenir.

Avec Roberto Chinchero et Jonathan Noble