Après son forfait à Melbourne, McLaren approuve le nouveau protocole

Cela paraît déjà très loin : il y a trois mois et demi, McLaren déclarait forfait pour le Grand Prix d'Australie juste avant la première séance d'essais libres, un cas de coronavirus ayant été découvert dans ses rangs. La course de Melbourne n'avait pas tardé à être annulée, et la pandémie de COVID-19 a empêché le lancement de la saison 2020 jusqu'à ce week-end, où les moteurs devraient rugir à nouveau au Red Bull Ring.

Des directives très strictes sont désormais imposées à toutes les personnes dont la présence dans le paddock est nécessaire afin d'empêcher la propagation de la maladie, ce qui donne à Andreas Seidl l'espoir qu'un cas de COVID-19 ne soit cette fois pas synonyme de forfait.

"Je suis très satisfait du plan qui a été développé sous la direction de la FIA, qui nous donne des procédures très claires pour l'exécution du week-end de course en Autriche", déclare le directeur de l'écurie McLaren. "La différence avec l'Australie, c'est que nous avons désormais un concept clair d'isolation des équipes. En Autriche, il y aura ces différents groupes, et nous constituons de surcroît des sous-groupes au sein de l'équipe."

"La politique est claire. Si quiconque développait des symptômes, nous dépisterions immédiatement la personne en question dans le paddock, ainsi que ses contacts proches – autrement dit, tous les membres de ce sous-groupe. Nous aurions les résultats du dépistage en l'espace de quelques heures, ce qui nous permettrait de prendre une décision rapide quant à la suite des événements. Si quelqu'un est positif, il doit être isolé de l'équipe et ne peut pas continuer. Mais tous ceux qui ne sont pas affectés ou sont négatifs peuvent simplement continuer."

Si jamais l'un de ses membres présents au circuit s'avérait contaminé, McLaren ferait venir en remplacement un autre employé parmi ceux qui vont rester en stand-by en Angleterre. Tout le personnel de l'équipe de course a fait l'objet de dépistages réguliers ces dernières semaines, négatifs dans tous les cas. Cependant, Seidl ne crie pas victoire pour autant : "Soyons francs, le risque est présent. En fin de compte, c'est un virus, et comme on l'a vu, il peut se répandre très vite."

"Mais en même temps, avec toutes les mesures désormais en vigueur, avec le dépistage de tout le monde avant même l'arrivée au circuit, et ayant suivi ça pendant plusieurs semaines désormais, nous pensons que nous arriverons en Autriche bien préparés. Nous savons qu'une contamination de membres de l'équipe peut se produire à tout moment, et il est important que nous suivions les procédures en vigueur avec rigueur."

