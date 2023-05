Le fournisseur de carburant neutre de Vettel bientôt en F1 ?

La technologie de P1 Fuels a attiré l'attention au cours du Grand Prix de Grande-Bretagne l'année dernière, lorsque Sebastian Vettel a effectué une démonstration au volant de la Williams championne du monde en 1992 avec Nigel Mansell, en utilisant un carburant non fossile.

À l'époque, l'Allemand avait déclaré que l'une des motivations de cette sortie était de prouver qu'il était possible de continuer à utiliser des moteurs à combustion interne sur des voitures de course anciennes et contemporaines, mais d'une manière plus viable. "J'utiliserai un carburant neutre [...] pour montrer que l'on peut être attaché à notre histoire, à notre héritage, à notre culture en sport automobile, tout en étant responsable", avait-il expliqué avant cette démonstration.



P1 Fuels estime que la promotion de sa technologie en sport automobile peut contribuer à accélérer l'adoption de ses produits par le grand public, l'entreprise étant déjà le fournisseur exclusif du Championnat du monde des Rallyes.

Benjamin Pochammer, cofondateur et directeur de l'exploitation de P1 Fuels, a révélé que l'entreprise avait commencé à travailler avec certains fournisseurs des équipes de F1 afin d'évaluer d'éventuels partenariats futurs, les Grands Prix devant passer à des carburants entièrement durables dès 2026.

Alors que la F1 collabore actuellement exclusivement avec Aramco pour l'élaboration des règles relatives aux carburants en vue de 2026, P1 Fuels affirme que des discussions sont déjà en cours pour voir comment la société pourrait s'impliquer. "Nous commençons à nous connaître", a déclaré Pochammer à Motorsport.com lors du Rallye du Portugal, à propos de l'état d'avancement des discussions entre son entreprise et les équipes de F1.

"Il n'y a pas d'appel d'offres en F1 pour l'instant, car Aramco est le seul et unique acteur dans ce domaine. Mais en F1, tout le monde peut utiliser différentes sociétés spécialisées dans le carburant. En fait, il y a quelques compagnies en F1 qui travaillent déjà avec des équipes et qui veulent tester nos produits."

Sebastian Vettel avec Nigel Mansell l'an passé à Silverstone.

Bien que Pochammer n'ait pas précisé avec quelles entreprises et équipes il discutait, il a déclaré qu'il s'agissait d'une opportunité "enthousiasmante" qui pourrait faire connaître au public les produits P1 Fuels.

"Nous aimons la course automobile, donc c'est passionnant. Mais nous nous intéressons au marché de masse. Nous voulons vraiment faire la différence. Nous avons vraiment une vision, et c'est la première étape, mais la deuxième étape est de faire en sorte que tout le monde puisse utiliser ce type de carburant, parce que c'est notre vision."

La relation avec Vettel

Si la collaboration avec Vettel a permis de mieux faire connaître les produits P1 Fuels, Pochammer affirme que leur relation est tout à fait informelle et qu'elle est née de la simple volonté de l'Allemand d'apporter sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique.

"En 2015, il s'est dit : 'Je dois faire quelque chose pour le climat et je veux courir'. L'idée de base était donc là. Cela a pris quelques années, et à présent, nous avons montré que ça fonctionne avec tous les moteurs. Les réglementations sont là, et le monde entier s'y intéresse."

"Il [Vettel] aime ce que fait P1. Ce n'est pas un ambassadeur officiel ou quoi que ce soit d'autre. Il l'utilise et partout où il va, il dit : 'D'accord, je pilote votre voiture, mais seulement avec P1'. On adore. Vettel s'intéresse vraiment à ce sujet. Il ne le fait pas pour une autre raison que celle de vouloir changer les choses."

Lire aussi : Carburants durables : la F1 va repenser la sécurité sur le feu