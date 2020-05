Le fournisseur des couvertures chauffantes connu début juillet

Malgré le délai d'un an accordé avant l'arrivée du nouveau règlement technique, qui inclura des pneus de 18 pouces, la FIA travaille à ces nouvelles règles et a lancé un appel d'offres pour le fournisseur des couvertures chauffantes en vue de ces nouvelles tailles de roues. L'appel à candidatures se poursuit jusqu'à la semaine prochaine, et la fédération a révélé qu'elle donnerait le nom du vainqueur début juillet.

La fourniture externalisée des couvertures chauffantes, comme celle des pistolets pneumatiques, fait partie des mesures adoptées pour réduire les coûts en Formule 1 lorsque le nouveau Règlement Technique entrera en vigueur. Les couvertures chauffantes devaient initialement être interdites en 2021, mais la FIA a consenti à les autoriser pour deux saisons de transition avec les nouvelles monoplaces, et à la suite de la décision de retarder d'un an leur arrivée, ce contrat portera donc sur 2022 et 2023.

"Quand ça a été discuté, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu d'opposition forte", révèle le directeur compétition de Pirelli, Mario Isola. "La discussion était claire et transparente, nous avons analysé les pour et les contre de la décision et nous sommes tombé d'accord sur le fait que ça serait bénéfique pour la discipline de continuer, et d'avoir cette transition."

La FIA n'exclut pas de continuer l'usage des couvertures chauffantes en 2024 et 2025, et annonce que toute décision en ce sens sera prise avant le terme de l'année 2022. Une fois le vainqueur désigné, il devra suivre un calendrier imposé par la FIA, au sein duquel se trouvera la remise d'échantillons de développement, ainsi que la commande et la livraison possible pour les essais d'Abu Dhabi avec les pneus de 18 pouces au terme de la saison 2021.

Le fournisseur désigné devra choisir entre trois formats de matériel, dont un qui permettrait aux équipes de continuer à utiliser leurs boîtiers de contrôle. La FIA justifie cette possibilité : "L'option qui sera sélectionnée par la FIA doit permettre une réduction significative des coûts. Avec un cadre réglementaire qui rationalise l'utilisation du produit, l'initiative de standardisation aidera le sport à atteindre ses objectifs de viabilité, tant sur un plan financier qu'environnemental."