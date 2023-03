Tost : "Je ne fais plus confiance" aux ingénieurs AlphaTauri

Charger le lecteur audio

Chez Red Bull, on a l'habitude du franc-parler de Helmut Marko, mais il ne faut pas sous-estimer celui d'un autre Autrichien : Franz Tost, directeur de la Scuderia AlphaTauri. Une Scuderia qui est en grande difficulté en ce début de saison 2023 : Yuki Tsunoda et Nyck de Vries ne se sont qualifiés que 14e et 19e au Grand Prix de Bahreïn, dont ils ont franchi le drapeau à damier aux 11e et 14e rangs.

L'AlphaTauri AT04 semble être l'une des monoplaces les plus en difficulté dans la hiérarchie, et Franz Tost en est furieux, car cela ne correspond apparemment pas à ce que les ingénieurs de l'écurie transalpine lui avaient annoncé.

"Malheureusement, je pense que la voiture est actuellement à ce niveau de performance", estime Tost. "Nous nous attendions à une bien meilleure voiture, mais nous étions en difficulté à Bahreïn. Cela paraît un petit peu différent ici [à Djeddah]. J'espère que nous aurons au moins une voiture en Q3, mais nous avons beaucoup de choses à faire pour rendre la voiture plus rapide. Surtout du côté aérodynamique, il y a différents programmes en cours. Et les ingénieurs me disent que nous allons faire de bons progrès, mais je ne leur fais plus confiance. Je veux juste voir le temps au tour, car c'est la seule chose qui compte."

Le directeur d'équipe persiste et signe : "Pendant l'hiver, ils me disaient que la voiture était fantastique, que nous avions fait de gros progrès. Puis nous arrivons à Bahreïn et nous ne sommes nulle part. Que devrais-je dire ?"

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Les propos de Tost sont corroborés par ceux de Pierre Gasly en fin d'année dernière. "Ils me disent que leur voiture de l'an prochain est la meilleure qu'ils aient jamais eue, et qu'ils vont se battre aux avant-postes !" avait lancé le Français quant à ses échanges avec les ingénieurs de l'écurie.

Or, l'AT04 ne manque manifestement pas de lacunes. "Pas assez d'appui. Par conséquent, la voiture est instable au freinage, elle surchauffe les pneus arrière, elle est pataude en sortie de courbe, elle a une mauvaise motricité – tout ce dont on a besoin pour faire un bon chrono !" se désole Tost.

Le dirigeant espère malgré tout qu'AlphaTauri va redresser prochainement la barre. "Le plafond budgétaire ne nous empêche pas de faire du travail de développement, c'est compris dans notre business plan. La question du moment est la suivante : allons-nous dans la bonne direction ? Comme je l'ai mentionné, durant l'hiver nous avons vu – du moins sur le papier, sur l'ordinateur – que nous avions fait de grands progrès par rapport à la voiture de l'an dernier. Mais tous les chiffres ces jours-ci, comme je l'ai mentionné, je n'y crois plus."

"Maintenant, je veux nous voir aller dans la bonne direction prochainement, améliorer les performances de la voiture, voir que nous en sommes capables. C'est un travail de spécialiste sur le plancher, les écopes de frein et toutes les autres pièces aérodynamiques. Je pense que maintenant, avec toutes les connaissances que nous avons après les essais de Bahreïn et après la course de Bahreïn, les ingénieurs devraient être en mesure de résoudre ça et de concevoir de nouvelles pièces qui devraient améliorer les performances de la voiture", conclut-il. À commencer par des évolutions prévues pour Melbourne, puis Bakou.