Gasly et AlphaTauri ont décidé de revenir en arrière

Voilà près de deux mois, depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan, que Pierre Gasly n'a pas marqué le moindre point en Formule 1 – c'est sa pire série depuis la saison 2018 avec Toro Rosso. Série qui s'est poursuivie, donc, le week-end dernier en Hongrie, où le Français a été éliminé en Q1 à cause d'un chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste, ce que l'intéressé conteste.

Condamné quoi qu'il en soit à un départ en fond de grille, le pilote AlphaTauri a changé d'unité de puissance, s'est élancé depuis la voie des stands et est remonté au 12e rang en menant une stratégie tendres-mediums-tendres efficace, avec en point d'orgue des dépassements sur Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. De quoi lui donner un peu de baume au cœur dans ces temps difficiles.

"Nous avons emprunté quelques voies différentes au niveau des réglages lors des derniers week-ends, qui ont manifestement été assez difficiles", analyse Gasly. "S'élançant de la voie des stands, nous avons décidé d'annuler quelques choses que nous avions faites et d'essayer de revenir à ce que nous faisions plus tôt cette saison. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses intéressantes."

"En matière de performance, je pense que nous avons montré un rythme légèrement meilleur que vendredi et que lors des week-ends précédents. Il y a donc assurément des données intéressantes. Et je dois dire que je suis très satisfait d'être remonté à la douzième place après être parti des stands. Actuellement, McLaren et Alpine sont simplement trop rapides pour nous, et Aston [Martin] semble gagner pas mal de rythme en course [par rapport aux qualifications]. Je dirais que c'était un dimanche positif, même si nous sommes assez loin de la position que nous aimerions."

Gasly aborde ainsi la trêve estivale au 13e rang du championnat des pilotes, avec 16 unités au compteur. On est bien loin de son total de 2021, lorsqu'il comptait pas moins de 50 points après le Grand Prix de Hongrie, pourtant en deux courses de moins.

Propos recueillis par Adam Cooper

