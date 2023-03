Gasly, premières qualifs ratées avec Alpine

Charger le lecteur audio

L'écurie Alpine était l'une des grandes inconnues du paddock au moment d'aborder le tout premier Grand Prix de la saison 2023 de F1 à Bahreïn. La structure française avait-elle particulièrement caché son jeu lors des essais ou cette discrétion traduisait-elle un simple manque de rythme ? Les quatre premières séances du GP disputé à Sakhir ne donnent pas toutes les réponses, mais il est certain que pour le moment, elle n'est pas dans la lutte pour le top 5.

Et pour Pierre Gasly, ce fut encore pire que cela puisque le Français n'a même pas passé l'écueil de la Q1, bloqué comme souvent l'an passé à ce stade des qualifications, en compagnie des AlphaTauri de l'équipe de Faenza qu'il connaît bien. Comme si cela ne suffisait pas, son 17e temps initial a été supprimé pour un dépassement des limites de piste, ce qui l'a repoussé à la 20e et dernière place.

Le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 a visiblement particulièrement souffert d'un train avant paresseux lors des essais libres, que l'écurie et lui ont tenté de corriger pour les qualifications mais en rendant alors la voiture trop survireuse : "Il va falloir qu’on travaille", a-t-il d'abord lâché au micro de Canal+ après son élimination.

"On a été bien pendant tout le week-end, on travaillait pour essayer d’avoir plus de train avant parce que j’avais beaucoup de sous-virage pendant toutes les séances d’essais libres. Et ça a été complètement l’opposé, j’étais en glisse de partout en qualifs, donc ça a été complètement l’opposé. Pour l’instant, je n’ai pas trop de réponses.

Il garde toutefois espoir dans le rythme de l'A523 sur une distance de course : "Après, on sait que demain on va remonter : pendant les longs runs, c’était bien, donc on va se focus sur demain."

"Pour l’instant, c’est sûr que je n’ai aucune réponse", a-t-il répété. "Ça a été très différent de ce à quoi on s’attendait : on a fait des réglages après les EL3 justement pour aller dans cette direction-là, mais ça a été beaucoup plus compliqué que ce à quoi on s’attendait, donc il va juste falloir travailler et demain je suis confiant qu’on va pouvoir remonter."