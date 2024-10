Pierre Gasly et son autre travail : copropriétaire d'un club de foot

Dans un univers parallèle, Pierre Gasly est un footballeur professionnel qui se demande souvent jusqu'où il aurait pu aller en compétition automobile s'il avait poursuivi sa carrière en karting. Dans notre univers, cependant, le pilote de F1 français se demande de temps à autre s'il aurait pu jouer pour son club favori, le Paris Saint-Germain, s'il avait choisi une autre voie au cours de son adolescence.

Si vous suivez Pierre Gasly sur Instagram, vous savez que le Rouennais de 28 ans est un grand fan de football. Son numéro en F1, le 10, est un hommage au légendaire footballeur Zinedine Zidane, qui l'a porté pendant une grande partie de sa carrière internationale. Gasly arpente régulièrement le paddock avec des maillots de football, notamment ceux du PSG et de l'équipe de France. Il organise des matchs avec des membres d'Alpine pour se défouler après une longue journée au circuit (ils joueront dans un stade de 30 000 places à Mexico, m'a confié l'attaché de presse d'Alpine). En mars dernier, Gasly est devenu copropriétaire du FC Versailles, un club semi-professionnel de National, la troisième division française.

Gasly a commencé à jouer au football à l'âge de 5 ans. "J'adorais ça", me dit-il avec un grand sourire. "Honnêtement, j'en rêve encore. Le sport en lui-même, le fait de jouer au ballon et d'être avec mes coéquipiers. Et toute l'ambiance qui entoure le fait d'être avec son équipe, de se rendre dans différents endroits et de défier d'autres équipes d'autres villes. J'ai adoré chaque instant."

"Ce matin encore, je me disais : 'Je pense que le jour où je prendrai ma retraite de la F1, je m'inscrirai dans une équipe senior, juste pour jouer'. Parce que c'est vraiment une grande, grande passion pour moi."

Avant que le responsable des relations publiques d'Alpine ne saisisse la balle au bond et emmène Gasly vers une autre interview, nous avons parlé de son investissement dans une équipe, de l'obligation de choisir entre ses deux amours lorsqu'il était adolescent et de sa vie en dehors de la Formule 1.

Vous m'avez dit un jour que vous aviez un "bon niveau" lorsque vous jouiez au football dans votre enfance. Qu'entendez-vous par "bon niveau" ?

Eh bien, j'ai clairement perdu la main ! [les tentatives de Gasly pour montrer ses talents de footballeur peu avant l'interview n'ont pas vraiment atteint un "bon niveau", ndlr]. Mais à l'époque, j'étais doué avec le ballon. Nous avons disputé la Coupe de France et nous avons réalisé de bons éliminatoires pour un petit club.

Un jour, nous sommes allés en formation à Auxerre, qui était à l'époque champion de France. Ils avaient un manager très célèbre, Guy Roux, que j'ai pu rencontrer. Et j'ai été sélectionné pour une formation.

Je courais beaucoup. J'étais ailier. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je jouais sur un demi-terrain, et en tant qu'ailier, je passais de l'attaque à la défense, de l'attaque à la défense. En fait, c'était très bon pour moi, parce que j'ai développé un très, très bon cardio. Je consacrais autant d'efforts au karting qu'au football.

À l'âge de 6 ans, vous avez également commencé à faire du karting. Comment avez-vous géré le football, le karting et l'école ?

Quand j'avais 6 ou 7 ans – je ne me souviens plus exactement –, l'école a proposé à mes parents de me faire sauter une année, parce que j'avais de très bonnes notes et qu'ils estimaient que je pouvais avoir une année d'avance. Et je pense que mes parents ont été assez intelligents pour dire : "On préfère qu'il suive [son année scolaire normale] et qu'il se débrouille bien à l'école, car cela lui laissera plus de temps pour faire du sport". Je pouvais consacrer le reste de mon temps au karting et au football. Et j'y arrivais assez bien.

Quand j'ai débuté les compétitions de karting à 9 ans, ça a commencé à se compliquer avec le football. À 10 ou 11 ans, j'ai commencé à manquer quelques entraînements de temps en temps. Et à cause des courses, je ne pouvais pas assister à tous les matches. Je me souviens que je suis venu à un match le dimanche et que l'entraîneur n'était pas content que je me concentre plus sur le karting que sur le football. Il m'a dit que pour me punir, il me mettrait dans la deuxième équipe. J'ai répondu : "Merde, je ne veux pas jouer en équipe B". Et j'ai arrêté ce jour-là.

La décision a dû être difficile à prendre.

Je me suis dit : "OK, il faut que je choisisse". Mais dans mon esprit, c'était déjà clair. Même s'il s'agit de mes deux plus grandes passions, mon amour pour le karting et la course était un peu plus grand. Et puis, je pense que j'étais un peu plus compétitif en karting qu'en football – le premier me rapportait plus de trophées. J'en suis arrivé à un point où j'ai compris que je ne pouvais pas faire les deux au maximum. Et cela ne me convenait pas.

Y a-t-il des choses que vous avez apprises dans le football et dont vous profitez dans le sport automobile ? Vous avez parlé du cardio...

Le cardio en est clairement une. Mais aussi l'esprit d'équipe et le soutien mutuel. Au football, il faut parfois faire un effort supplémentaire pour compenser l'erreur d'un coéquipier. Il arrive aussi que l'on commette une erreur et que l'on ait besoin de quelqu'un pour nous aider. Ensuite, dans le vestiaire, même quand vous êtes des enfants, vous commencez à tisser des liens et vous comprenez que vos meilleurs matchs sont en fait ceux où il y a une bonne synergie entre tout le monde.

À plus grande échelle, en F1, c'est la même chose. Lorsque nous sommes dans la salle d'ingénierie, c'est comme un vestiaire de football. La seule différence est que tout le monde est habillé. Mais en Formule 1 aussi, il faut que tout le monde soit ensemble et très uni en tant qu'équipe, qu'il y ait beaucoup de transparence et d'honnêteté, et que tout le monde travaille pour atteindre le même objectif. Je pense donc qu'il était très utile d'acquérir cette mentalité d'équipe dès le plus jeune âge.

Le karting est plus individualiste. À l'époque, il n'y avait que mon père et moi. On ne s'occupe donc pas vraiment d'avoir une équipe derrière soi. Mais le mercredi, j'allais à un match ou à un entraînement et je me retrouvais avec d'autres enfants, et j'ai dû comprendre que je devais m'intégrer et avoir cet esprit d'équipe.

Et puis, le sport en général apporte une structure dans la vie. Par exemple, l'entraînement est à six heures... vous devez être là à six heures. Il faut faire tous les exercices, suivre le processus et s'entraîner pour progresser et devenir plus fort. Quand on est enfant, on ne le voit pas forcément à ce moment-là, mais le sport apporte une certaine structure à notre travail, ce qui est essentiel pour tout ce que l'on fera plus tard.

J'ai besoin d'autre chose que de la Formule 1 dans ma vie pour m'équilibrer mentalement et me sentir bien.

Au début de l'année, vous avez décidé d'investir dans le FC Versailles. Comment en êtes-vous arrivé là ?

En tant que grand fan de football, j'ai toujours voulu être impliqué dans ce sport. Évidemment, je n'allais pas y participer en tant que joueur. Mais j'ai toujours eu à l'esprit que si un jour une offre intéressante se présentait, je trouverais un moyen de m'impliquer.

Le propriétaire qui a repris le FC Versailles l'année dernière m'a contacté à la fin de l'année parce qu'il a vu que j'étais très intéressé par le football, que j'allais beaucoup aux matchs et que je regardais beaucoup de foot. Ils m'ont expliqué leur projet, leur vision du club, ce qu'ils voulaient faire et comment. Ils m'ont ensuite demandé si j'avais envie de les rejoindre dans ce projet.

Il est évident que le football est un sport très complexe. Mais compte tenu de ma connaissance de mon sport et de mon expérience de travail dans un environnement de haute performance, ils étaient très désireux de comprendre les standards de la F1 et la manière dont les choses fonctionnent ici, et d'une certaine manière d'utiliser certaines de ces connaissances et d'introduire certains de ces standards au sein du club.

En tant qu'athlète, je pense que c'est aussi un domaine dans lequel je leur apporte beaucoup. J'essaie de me mettre à la place du joueur. Je peux dire : "En tant qu'athlète, moi personnellement, j'ai besoin que l'on s'occupe de ceci et de cela". D'une manière générale, les propriétaires ne s'intéressent pas tellement à ce genre de choses.

Ils considèrent davantage le sport comme une activité commerciale, ce qui les empêche parfois de prendre en compte l'aspect joueur. Mais lorsque vous savez comment tirer le maximum de vos joueurs, cela se traduit par des performances sur le terrain. Les discussions sont donc très intéressantes. Et c'est un autre regard sur le football, que je n'avais pas auparavant, mais que j'apprécie beaucoup.

Je pense que sur le plan des valeurs, nous sommes très proches. J'ai noué de très bonnes relations avec les deux autres propriétaires [Alexandre Mulliez et Fabien Lazare]. Et puis je me suis dit : "OK, c'est vraiment un projet très attractif". Et à long terme également. J'ai besoin d'autre chose que de la F1 dans ma vie pour m'équilibrer mentalement et me sentir bien. Et c'est quelque chose que j'aime suivre, en plus de la Formule 1.

Évidemment, je ne suis pas impliqué au jour le jour, mais chaque semaine, nous nous retrouvons pour faire le point. Et s'ils jouent, je regarde le match. Je suis très fier de faire partie de l'aventure.

Photo de: Michael Potts / Motorsport Images

Quelles sont vos ambitions pour le FC Versailles ? Peut-il être une success story comme Wrexham A.F.C., qui est passé de la cinquième division anglaise à la League One, la troisième division ?

Nous sommes en troisième division. L'objectif à court terme est d'accéder à la deuxième division, ce qui est évidemment très difficile car la concurrence est très rude. Le football est tellement important, il y a beaucoup de clubs avec de gros budgets et de grosses structures. C'est donc un beau défi, mais nous n'allons pas nous en cacher. Pour nous, il est clair que nous voulons accéder à la deuxième division. Et à moyen et long terme, accéder à la première division, ce qui représente un grand bond en avant que nous pourrons faire, je l'espère, dans quelques années.

À propos de Wrexham : les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney, qui ont racheté le club en 2020, ont rejoint l'équipe Alpine F1 en tant qu'investisseurs l'année dernière. Leur avez-vous demandé conseil avant d'investir dans le FC Versailles ?

Non, mais je me suis clairement inspiré de l'histoire de Ryan et de Wrexham. En tant que fan de football, j'ai évidemment suivi son parcours avec Wrexham. C'est un peu la même chose pour moi. [Le football] n'est pas mon domaine d'activité. Et je me lance avec d'autres personnes qui ne viennent pas non plus du monde du football. Et oui, j'aimerais bien qu'il y ait un jour un match amical entre Wrexham et Versailles !

Avez-vous également envisagé de réaliser une série de documentaires sur le FC Versailles, comme "Welcome to Wrexham" ?

C'est dans les tuyaux, parce que oui, vous avez besoin d'exposition, vous avez besoin de sponsors. Plus on a d'argent, plus on a de bonnes infrastructures, plus les joueurs sont performants. Nous devons donc promouvoir notre équipe de la meilleure façon possible. Mais pour être honnête, il y a une excellente équipe qui s'en occupe et qui fait du très bon travail. On espère que les résultats seront à la hauteur des ambitions.

Cet entretien a été condensé et édité pour plus de clarté.