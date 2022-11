Gasly : "Seul l'avenir dira" si Tsunoda peut être leader d'AlphaTauri

Charger le lecteur audio

Pierre Gasly parti chez Alpine, Red Bull s'est tourné vers Nyck de Vries pour remplacer le fer de lance de l'écurie AlphaTauri. Le Champion du monde de Formule E va ainsi faire ses débuts dans la catégorie reine du sport automobile en tant que titulaire à part entière, après un intérim réussi chez Williams au Grand Prix d'Italie… et c'est Yuki Tsunoda qui se retrouve propulsé dans le rôle de vétéran au sein de l'écurie, bien qu'il soit de cinq ans le cadet de De Vries.

Jusque-là, Tsunoda a fait son apprentissage dans l'ombre de Gasly pendant deux ans, entre erreurs de rookie et énervement chronique à la radio. Le Japonais a déjà fait savoir qu'il estimait difficile pour lui d'endosser ce rôle de leader, tandis que Helmut Marko attend de Nyck de Vries qu'il prenne l'initiative malgré son manque d'expérience dans l'élite.

Gasly, lui, ne sait pas si Tsunoda se révélera comme leader mais pense qu'il va poursuivre sa progression. La domination du Français était sans appel en 2021, mais les deux pilotes ont été plus proches en 2022, avec 23 points à l'actif de Gasly contre 12 pour son coéquipier.

"Je pense que seul l'avenir dira s'il a ce qu'il faut pour mener l'équipe", déclare le tricolore. "Son ascension vers la F1 a été un peu accélérée. Il a fait F4/F3/F2 puis direct en F1 à un assez jeune âge, sans avoir tant d'expérience. Alors je pense que seul l'avenir le dira. Mais il a énormément progressé cette année, c'est sûr. Je ne serais pas surpris qu'il fasse encore mieux la saison prochaine."

"Je pense qu'il sait sur quoi il doit travailler : un peu de sang-froid. Mais il le sait, et il est bien entouré. Je pense que cet environnement est favorable à ce qu'il devienne vraiment un meilleur pilote."

Gasly et Tsunoda ont en tout cas développé une touchante complicité, que le Normand compte bien entretenir à l'avenir : "Il n'habite pas si loin de ma maison à Milan alors je suis sûr qu'on aura plus de temps pour se voir dans l'intersaison. Yuki dit ce qu'il pense et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, tout ce qui lui passe par la tête sort de sa bouche en un éclair. C'est un personnage unique, il a un super sens de l'humour et aucun filtre, ce qui peut être parfois assez surprenant. C'est un être humain merveilleux."

"J'ai vraiment apprécié ces deux dernières années, ainsi que de le voir évoluer au sein de l'équipe. En tant que personne, je pense qu'il s'est beaucoup amélioré. C'est clairement quelqu'un que j'apprécie et que je suis heureux de compter parmi mes amis."

Propos recueillis par Oleg Karpov