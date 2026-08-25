Gasly lance un avertissement à Racing Bulls : "J'ai une bonne mémoire"
Pierre Gasly a mis en lumière une stratégie d'équipe de Racing Bulls qui a "gâché" sa course à Zandvoort et compte bien prendre sa revanche à l'avenir.
Grand Prix des Pays-Bas 2026 - Dimanche à Zandvoort
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Après une course frustrante lors du Grand Prix des Pays-Bas 2026 de F1, Pierre Gasly n'a pas manqué de mettre en avant la tactique d'équipe employée par Racing Bulls comme l'une des explications derrière sa relative contre-performance, alors qu'Alpine et l'écurie italienne sont à la lutte au championnat constructeurs.
Au volant de la seule A526 évoluée apportée par Enstone à Zandvoort, Gasly a connu un bon début de week-end en tant que "meilleur des autres", avant de rentrer un peu plus dans le rang à partir des qualifications du samedi. Toutefois, en course, il semblait en position de pouvoir prétendre à mieux qu'au point de la dixième place qu'il a récolté.
Mais entre-temps, il y a eu la séquence des 27e, 28e et 29e tours de la course, durant laquelle le Français - qui était sur les basques d'Arvid Lindblad - a finalement perdu deux positions face à Nico Hülkenberg et Yuki Tsunoda au lieu d'en gagner une sur le Britannique.
Ce dernier, qui avait subi une pénalité sous forme de drive-through (pour un dépassement sur Gasly dans les drapeaux jaunes déployés suite à l'accident de Max Verstappen à la fin du premier tour), a parfaitement joué le jeu de son équipe en entravant la marche en avant de l'Alpine, les deux écuries étant en concurrence directe pour la cinquième place du classement.
Si Lindblad n'a ensuite pas résisté outre-mesure à l'Audi de Hülkenberg puis a, logiquement, laissé le champ libre à son équipier Tsunoda, il a en revanche fallu une quinzaine de tours à Gasly pour parvenir à le dépasser.
Après son second arrêt, le Français s'est ensuite retrouvé derrière le Japonais, et il lui a encore fallu une dizaine de tours pour en venir à bout afin d'assurer la dixième position, sans toutefois pouvoir revenir sur l'Aston Martin de Fernando Alonso devant lui.
Pierre Gasly au volant de l'Alpine lors du GP des Pays-Bas 2026.
Photo de: Eric Le Galliot
Après la course, Gasly a reconnu que la stratégie d'entrave de son ancienne écurie avait été très bien menée : "VCARB a gâché notre course à mi-parcours ; ils ont joué un jeu d'équipe pour le championnat et ils l'ont bien fait. Ça m'a tout simplement fait perdre des places au profit de Nico et de Tsunoda, ainsi que je ne sais combien de secondes. Félicitations à eux, et j'ai hâte de pouvoir les affronter [à nouveau]."
Comme j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire, je vais faire en sorte que ce soit nous qui ayons le sourire à la fin de l'année.
Puis, pour poursuivre dans le registre de la bravade - lui qui avait déjà déclaré pour Canal+ que Racing Bulls l'avait "chauffé" par sa tactique -, il a ajouté : "C'est juste agaçant, mais c'est Zandvoort. On ne peut pas vraiment doubler, mais ça va changer sur les prochains circuits. Et comme j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire, je vais faire en sorte que ce soit nous qui ayons le sourire à la fin de l'année."
Lindblad pas vraiment troublé
Lindblad n'est visiblement pas Arvid de passes d'armes par médias interposés.
Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Quand Motorsport.com a rapporté à Arvid Lindblad les propos de Gasly, ce dernier n'a pas semblé particulièrement s'en soucier : "Je ne sais pas. Oui, c'est une belle histoire. Au final, oui, j'ai joué le jeu de l'équipe. Je ne sais pas."
"S'il a bonne mémoire, tant mieux. Au final, nous nous battons tous de toutes nos forces chaque week-end. J'ai essayé d'aider l'équipe autant que possible. En réalité, je n'étais plus vraiment dans la course, alors oui, j'ai fait ce que j'ai pu pour aider l'équipe."
Avec Benjamin Vinel et Ronald Vording
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