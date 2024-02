Gasly se sent "dans une bien meilleure position" chez Alpine F1

La saison 2024 était une campagne de découverte pour Pierre Gasly qui a rejoint Alpine en provenance du giron Red Bull, lui qui a été pilote Toro Rosso/AlphaTauri ou Red Bull depuis 2017 et son arrivée en Formule 1.

Même si les résultats de l'écurie ont globalement été décevants, avec une sixième place finale au classement constructeurs, le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 a de son côté signé une année plutôt correcte, terminant devant son équipier habitué d'Enstone, Esteban Ocon, en prenant la 11e place du classement pilotes. Il a également pu retrouver les joies du podium, lors du GP des Pays-Bas.

Un peu plus de douze mois après ses premiers pas en bleu et rose, Gasly estime qu'il va aborder la saison qui vient dans un contexte favorable, après avoir appris à mieux connaître les gens qui l'entourent et le fonctionnement de son équipe : "Je dirais que je suis dans une bien meilleure position qu'il y a douze mois", a-t-il déclaré.

"Je connais exactement toutes les personnes avec qui je travaille, tous les processus, et je sais comment m'appuyer pleinement sur mon entourage et moi-même. C'est agréable d'avoir une continuité et de bâtir sur les fondations de l'an passé. Je me sens en confiance avec l'équipe autour de moi. Nous avons tous évolué et progressé au cours de la dernière année. Maintenant, je suis convaincu que je peux attaquer immédiatement la saison et maximiser tout le potentiel de l'écurie."

L'Alpine A524 présentée ce mercredi.

Reste à savoir ce que réservera cette toute nouvelle A524 qui est une révolution technique par rapport à la F1 de 2023. La première réponse sera apportée lors du shakedown de l'écurie, qui aura lieu à Bahreïn le 20 février, la veille du début des trois journées d'essais hivernaux sur la piste de Sakhir.

Esteban Ocon est en tout cas impatient de découvrir le fruit de ce travail de fond : "Il va sans dire que je suis extrêmement impatient que la saison commence. Il me tarde de remonter dans la voiture et de retrouver le volant. Cette période de l'année est passionnante, car c'est là où nous découvrons le fruit du labeur de l'équipe. J'ai vu des dessins, j'ai été au simulateur, mais je n'ai pas encore observé ni essayé le résultat final et complet."

"Cela attendra le shakedown, mais c'est un moment agréable pour l'écurie puisque c'est l'aboutissement de milliers d'heures de travail acharné. En tant que pilote, vous avez toujours la chair de poule lorsque vous montez pour la première fois dans une nouvelle monoplace et relâchez le limiteur de vitesse à la sortie de la voie de stands. Cet instant approche avec l'A524 et j'ai vraiment hâte d'y être."