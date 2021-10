Les bosses d'Austin vont "compliquer" le GP des États-Unis

Depuis l'arrivée au calendrier du Circuit des Amériques dans le cadre du retour du Grand Prix des États-Unis, la question des bosses est omniprésente. Cette situation est renforcée par l’instabilité du terrain sur lequel la tracé est construit mais aussi par les évolutions techniques récentes de la F1 avec des monoplaces toujours plus lourdes et rapides qui contribuent à aggraver la situation.

Du travail est fait régulièrement pour tenter d'atténuer ce problème, mais le GP des Amériques MotoGP a récemment remis cette question sur le devant de la scène, certains pilotes allant même jusqu'à souhaiter que l'épreuve soit purement et simplement annulée, ou a minima raccourcie, en raison des problèmes de sécurité posés par l'état de la piste.

Si la course s'est bien tenue dans son intégralité et sans problème majeur, un resurfaçage a été exigé pour accueillir le MotoGP en 2022. La Formule 1 bénéficiera d'ailleurs d'un premier travail en ce sens, puisque le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a déclaré : "J'étais au téléphone avec mes collègues de la FIM pendant tout le week-end [du GP des Amériques MotoGP] pour vraiment comprendre quelle était la situation. Depuis le GP F1 de 2019, une grande partie du circuit a été resurfacée pour contrer quelques-uns des problèmes aperçus en 2019."

"Les zones qui ont posé problème en moto sont différentes de celles qui ont été resurfacées. Et Tony Cotman, qui est l'un des inspecteurs de circuit platinium de la FIA, s'est déjà rendu à Austin et a fait un rapport. Le circuit procède à quelques changements pour nous, pour répondre à certaines de nos préoccupations. Ils vont raboter quelques bosses notamment [...] Ils feront ce qu'ils pourront dans les délais impartis."

Toutefois, cela ne devrait pas suffire à éradiquer totalement ces défauts. Pour Pierre Gasly, le week-end texan devrait être délicat sur ce plan. "Je pense que ça pourrait être assez compliqué ce week-end. Ayant regardé le MotoGP il y a quelques semaines, les bosses qui étaient déjà assez importantes la dernière fois que nous avons couru là-bas semblent encore plus prononcées maintenant."

"Il faudra faire des compromis sur les réglages, mais nous ne le saurons pas vraiment avant d'y être. Je ne suis pas particulièrement inquiet à ce sujet, parce que notre voiture fonctionne bien partout pour le moment et nous devons juste éviter les problèmes qui nous guettent, afin que nous puissions continuer à nous rapprocher d'Alpine au championnat."