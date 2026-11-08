Formule 1 GP de São Paulo

Gasly : "Après avoir côtoyé Helmut Marko, plus rien ne me met la pression !"

Le pilote Alpine a été la cible de messages haineux de la part de certains supporters de Franco Colapinto sur les réseaux sociaux, mais il se réjouit de l'ambiance créée par les milliers de fans argentins présents à Interlagos.

Federico Faturos

Publié: 8 nov. 2026, 10:26

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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

Interlagos est ce qui se rapproche le plus d'un Grand Prix à domicile pour Franco Colapinto, et Pierre Gasly connaît bien l'ambiance que cela génère autour du garage Alpine à São Paulo ce week-end.

Le drapeau argentin est devenu familier dans les tribunes des circuits de Formule 1 depuis que Colapinto a mis fin, en 2024, à 23 ans d'absence de son pays sur la grille. L'ampleur et la rapidité de cet engouement ont dépassé les attentes, même dans un pays dont les liens avec la discipline remontent à la première saison du championnat du monde. Alors que les efforts pour faire revenir un Grand Prix en Argentine se poursuivent, des milliers de supporters ont pris l'habitude de traverser la frontière pour venir voir Colapinto courir à Interlagos.

Ce soutien a également entraîné un effet plus regrettable sur les réseaux sociaux, où certains comptes se revendiquant supporters de Colapinto ont adressé des messages haineux à d'autres pilotes ainsi qu'à Alpine. Depuis l'arrivée de l'Argentin dans l'équipe, Gasly en a lui-même été la cible à plusieurs reprises, notamment après le Grand Prix d'Espagne.

Franco Colapinto (Alpine)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pour le Français, la perspective de courir devant autant de supporters argentins à São Paulo reste toutefois une bonne chose, notamment pour son coéquipier.

"Je pense qu'il y a des Argentins partout dans le monde. Je dirais qu'il y en a probablement encore plus au Brésil, parce que c'est plus proche. On ressent clairement leur soutien, et c'est ce que disait Franco. Pour lui, c'est ce qui se rapproche le plus d'une course à domicile", a déclaré Gasly à São Paulo.

Interrogé sur le fait que le nombre de supporters argentins présents à Interlagos puisse lui mettre la pression ce week-end, Gasly a éclaté de rire : "Cela fait dix ans que je suis en F1 et, après avoir côtoyé Helmut Marko, plus rien ne me met la pression !"

"Je sais ce que j'ai à faire dans le cadre de mon travail et je me concentre là-dessus. Je pense que c'est généralement ce qui fait la beauté de la F1, et je trouve même que ce genre de situation me procure une très bonne énergie. J'aime bien être taquiné et être celui qui revient à la charge. Je donne toujours le meilleur de moi-même en piste. Le Brésil est un endroit où je reçois beaucoup de soutien, donc c'est aussi une très bonne énergie pour moi."

Colapinto a lui-même pris position contre les messages haineux liés à une partie de sa communauté de supporters, en abordant le sujet dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux le mois dernier. Jeudi, l'Argentin a déclaré avoir constaté une amélioration depuis, tout en soulignant que l'ensemble de la communauté devait poursuivre ses efforts.

"Oui, la situation s'est améliorée. Je pense que nous avons tous constaté cette amélioration, donc c'est un effort collectif, pas seulement le mien. Mais oui, je me suis déjà exprimé sur le sujet et je pense qu'en tant que communauté, nous devons évidemment continuer à progresser. Cela dit, je trouve que les choses sont désormais un peu plus sur la bonne voie."

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