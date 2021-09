Gasly très déçu et inquiet pour les dépassements

Les Qualifications Sprint du Grand Prix d'Italie n'auront certainement pas déchaîné les passions, mais elles ont tout de même coûté cher à quelques pilotes. Au premier rang desquels Pierre Gasly, qui a tout perdu à la première chicane. Parti sixième après de belles qualifications la veille, le Français s'est bien extrait de son emplacement. Jusqu'à ce petit contact avec Daniel Ricciardo au premier freinage, qui a tout changé.

"C'est évidemment très, très décevant, car le départ était excellent avec les mediums et j'ai réussi à me retrouver à la hauteur de Lando [Norris] mais aussi de Lewis [Hamilton]", raconte-t-il au micro de Sky Sports. "Au premier virage, j'ai été surpris derrière Daniel, je n'ai pas suffisamment anticipé et je l'ai un petit peu touché, ce qui a cassé l'aileron avant. Je n'ai pas vu à quel point c'était sérieux, mais après il est passé sous la voiture au virage 3 et j'ai tiré tout droit. J'ai perdu le contrôle et je ne pouvais plus tourner, donc je suis allé droit dans le mur."

Contraint à l'abandon ce samedi, Gasly partira au mieux 19e pour la course mais s'attend plutôt à s'élancer depuis la voie des stands. AlphaTauri pourrait en effet enfreindre la règle du parc fermé au moment de remettre l'AT02 en état. Sur un tracé de Monza où il avait décroché il y a un an une victoire historique, le défi sera très différent. L'envie est intacte, mais pour remonter il faut dépasser, et l'aperçu du jour n'est pas très engageant sur ce point.

"Nous ferons tout notre possible pour marquer au moins un point demain", promet Gasly. "Bien sûr, ce n'est pas agréable de regarder la course en spectateur, mais ça peut donner des idées. Malheureusement, je n'ai pas vu un seul dépassement donc je ne sais pas, je vais probablement revoir la course ce soir encore pour essayer de voir ce qui s'est passé, mais ça semble vraiment difficile de doubler donc nous devons comprendre pourquoi et voir ce que nous pouvons faire pour que ça s'améliore."

"Je partirai probablement de la voie des stands demain, pour une course bien plus longue, à côté du vainqueur d'aujourd'hui [Valtteri Bottas], donc tout ne va pas mal. Nous tenterons tout pour remonter. Nous remonterons mais la 11e place n'apporte rien, donc ce sera compliqué de doubler des voitures. Mais nous savons que tout est possible."