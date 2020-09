Gasly tassé par Pérez avant le Raidillon : "Je n'allais pas lâcher"

Seul concurrent à avoir fait le choix des pneus durs pour démarrer l'épreuve depuis la 12e position, Pierre Gasly a pris un bon départ et s'est ensuite employé à profiter de ses gommes résistantes et quasiment aussi performantes que les mediums pour attaquer et remonter. Il s'est notamment offert un dépassement au courage face à Sergio Pérez pour le compte de la neuvième place.

Plus véloce que la Racing Point à la sortie de la Source, le pilote AlphaTauri s'est porté à sa hauteur dans la descente vers Eau Rouge. En défense, Pérez a serré le plus possible le Français le long du muret, lui laissant le minimum de place, mais cela n'a pas découragé Gasly qui a tenu bon et s'est imposé dans le virage et la montée du Raidillon. Il a alors lancé, à la radio : "C'est comme ça qu'on fait la course. Il a essayé de me serrer à mort."

Après l'épreuve, revenant sur cet épisode au micro de Canal+, il a déclaré : "Franchement, c'était très chaud. J'ai vu qu'il y avait une opportunité et je ne voulais pas perdre de temps. Franchement il m'a serré et à un moment j'ai pensé qu'on allait finir tous les deux dans le mur. Je ne sais pas exactement combien il restait à droite et à gauche mais c'était vraiment serré. Je savais très bien que je n'allais pas lâcher, donc il fallait bien que lui de son côté fasse un effort. Je n'ai pas vu les images de l'extérieur, mais de l'intérieur c'était vraiment très chaud."

Après cela, l'accident d'Antonio Giovinazzi et de George Russell après les Fagnes a entraîné la sortie de la voiture de sécurité qui a mis à mal le plan de Gasly. En effet, en offrant un arrêt gratuit à la plupart de ses adversaires qui arrivaient en fin de relais et en regroupant le peloton, le Français se retrouvait en mauvaise posture si personne ne s'arrêtait une seconde fois.

Il a toutefois fait de son mieux pour tenir sans perdre trop de rythme avant de monter les pneus mediums et d'être renvoyé en fond de classement. Profitant d'un peloton assez groupé, il s'est progressivement joué de la plupart de ses rivaux pour remonter dans le top 10 et s'offrir une huitième place finale.

