"Embarrassé" par ses pénalités, Gasly se défend d'être dangereux

Après avoir récolté cinq points de pénalité au cours du mois d'octobre, Pierre Gasly est aujourd'hui proche de la suspension. Au cours des douze derniers mois, le pilote AlphaTauri a totalisé dix points de pénalité et si deux autres venaient s'ajouter avant le 21 mai 2023, il serait alors exclu pour le Grand Prix suivant.

Depuis l'introduction du système de points de pénalité en F1, en 2014, aucun pilote n'en a réuni suffisamment pour être sanctionné. Interrogé en conférence de presse à Interlagos, Gasly reconnaît que sa situation actuelle n'est pas idéale, d'autant plus qu'il estime ne pas avoir piloté de manière dangereuse cette saison.

"Je ne vais pas mentir, c'est une situation très désagréable et plutôt délicate", lance le Français. "D'une certaine manière, c'est aussi embarrassant d'être dans une situation où je pourrais être suspendu pour une course après la saison que j'ai faite, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir été particulièrement dangereux au cours de ces 12 derniers mois."

"Ce serait clairement une pénalité sévère. [...] Je veux terminer la saison de la meilleure façon avec AlphaTauri, je veux faire toutes les courses en 2023 et avoir le maximum de chances pour performer chez Alpine."

Gasly étant condamné à se montrer irréprochable lors des six prochains mois, il est possible que le Français ait à rester sur le banc de touche après son arrivée chez Alpine. Comme l'explique le Rouennais, la pilule sera difficile à avaler si la future A523 se révèle une voiture compétitive.

"L'enjeu est grand car personne ne sait ce qui va se passer en 2023", ajoute-t-il. "Je pourrais me retrouver avec une voiture incroyable, me battre pour le titre par exemple, et je ne peux pas prendre le risque d'être banni pour une course et de perdre tous mes espoirs pour le championnat. C'est une situation très délicate."

Pierre Gasly fait le tour du circuit d'Interlagos à pied avec ses ingénieurs.

Sanctionné de quatre points pour avoir été impliqué dans un accrochage avec Lance Stroll (au GP d'Espagne) et Sebastian Vettel (au GP d'Autriche) cette saison, Gasly a également été épinglé par les commissaires pour avoir dépassé à plusieurs reprises les limites de la piste (un point en Autriche), roulé trop vite sous drapeau rouge (deux points au Japon), laissé un écart trop important avec la voiture de devant sous Safety Car (deux points aux États-Unis) et être sorti de piste tout en obtenant un avantage durable en bataillant avec Stroll (un point au Mexique).

Sur ces six sanctions, trois seulement concernent un incident de course impliquant un concurrent. Selon Gasly, qui confie s'être entretenu avec la FIA pour "trouver une solution" sur son cas, les commissaires se montrent stricts dans l'application des pénalités cette saison.

"J'ai beaucoup discuté avec la FIA pour essayer de trouver des solutions parce qu'en ce moment, la manière dont les règles sont [appliquées] est très stricte", indique le Français. "Il y a des pénalités très sévères, même si ce n'est pas toujours lié à un pilotage dangereux, et il est clair que les pénalités ont un impact immense sur les championnats équipes et pilotes."

"J'espère que nous allons davantage discuter et que nous pourrons trouver une solution ce week-end pour éviter de nous retrouver dans une situation stupide où je serais suspendu pour une course, ce serait terrible pour moi. Ce n'est pas de cette façon que je voyais [la F1] quand j'étais plus jeune et je ne pense pas que ce soit la bonne approche parce que je ne peux pas vraiment aborder l'année prochaine à deux points seulement [d'une suspension] et avec ce risque qui plane au-dessus de ma tête."

Les points de pénalités de Pierre Gasly sur les 12 derniers mois

GP d'Espagne (expire le 22 mai 2023) 2 points

Collision avec Stroll GP d'Autriche (expire le 10 juillet 2023) 2 points

Collision avec Vettel GP d'Autriche (expire le 10 juillet 2023) 1 point A quitté la piste sans raison valable GP du Japon (expire le 9 octobre 2023) 2 points Excès de vitesse sous drapeau rouge GP des États-Unis (expire le 23 octobre 2023) 2 points Dépassement des 10 longueurs d'écart sous Safety Car GP de Mexico (expire le 30 octobre 2023) 1 point A quitté la piste et en a tiré un avantage