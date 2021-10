Gasly : après la frayeur du capteur, la destruction de la suspension

Un petit quart de course et puis s'en va : c'est le bilan de Pierre Gasly au Grand Prix des États-Unis 2021, le pilote AlphaTauri ayant été contraint à l'abandon dès le 14e tour en raison d'un problème de suspension qui a précipité son retour définitif au stand. Son épreuve n'avait pas démarré dans un climat serein puisqu'un souci de capteur détecté puis résolu avant la course, dont il s'est élancé depuis le huitième emplacement sur la grille, avait mis en branle son équipe.

Interrogé au micro de Canal+ peu après son abandon et alors que l'épreuve n'était pas terminée, il avait ainsi déclaré : "On a eu un souci de suspension. Ç'a été très compliqué, on a eu un problème de capteur sur la voiture juste avant le départ, ils ont réussi à régler le souci. Au final, on a eu un problème de suspension, et ça a empiré jusqu'au moment de casser." Plus tard, devant d'autres médias, il a ajouté : "Pour l'instant, nous n'en connaissons pas la cause réelle, nous allons donc devoir partir en exploration."

Il s'agit du quatrième abandon cette saison pour Gasly, le deuxième pour problème de suspension après Monza, où il s'était accidenté la veille en Qualifications Sprint. Avant ces épisodes, il s'était retiré du Grand Prix de Bahreïn pour des dégâts sur le fond plat consécutifs à l'accrochage du début de course avec Daniel Ricciardo. En Styrie, touché par Charles Leclerc dans le premier tour, il avait subi une crevaison avant de s'accrocher avec deux pilotes au troisième virage et de rentrer au stand pour abandonner.

Toujours pour Canal+, le Français a poursuivi : "C'est vrai que ça a été compliqué ; c'est dommage, on partait dans le top 10. Après, on perd des points qui sont importants et j'espère qu'Alpine ne va pas marquer trop de points pour qu'on puisse garder nos espoirs pour le championnat. Forcément, très, très déçu. Il reste peu de courses, et chaque point est très, très important jusqu'à la fin de la saison."

En fin de compte, ce qui a dû réjouir Gasly, le sort n'aura pas été favorable à Alpine qui a vu l'abandon d'Esteban Ocon, toutefois loin des points à la régulière, au 40e tour sur un problème technique puis celui de Fernando Alonso, sur une casse de l'aileron arrière au 49e passage. L'Espagnol était en position de prétendre à l'une des dernières places dans le top 10 mais a perdu un temps précieux dans des batailles de rue avec les Alfa Romeo de Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi.

"Cela aurait été vraiment bien d'aller jusqu'à la fin de cette course, car l'atmosphère a été incroyable ce week-end, dès le début, donc c'est dommage de ne pas voir le drapeau à damier", a conclu Gasly. Sur le plan collectif, le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 peut tout de même se satisfaire d'avoir vu Yuki Tsunoda renouer avec le top 10, le premier depuis la Hongrie, et inscrire deux unités précieuses dans la lutte pour la cinquième place du classement constructeurs.