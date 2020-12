Gasly frustré par des dégâts sur le fond plat en qualifications

La nouvelle portion de la piste raccourcie de Sakhir est particulièrement difficile pour les mécaniques puisqu'elle oblige à rouler sur un vibreur agressif au niveau du virage 8 et est en elle-même très bosselée. Pierre Gasly s'est toutefois montré à son aise samedi en EL3 et en Q1, mais les choses se sont gâtées par la suite, la faute à des dégâts sur le fond plat qui lui ont retiré de l'appui. Il s'est finalement qualifié neuvième, trois places derrière Daniil Kvyat.

"Sentiment un peu mitigé", a-t-il déclaré au sortir des qualifs. "Évidemment, après le rythme démontré en EL3, c'était un peu frustrant, car j'ai endommagé le fond plat en Q1, et à partir de là, en gros, nous avons essayé de le réparer autant que possible. Dès la Q2, c'était assez difficile. Nous avons eu un autre choc en Q2, j'ai perdu certaines parties du fond plat, des déflecteurs, et ça m'a juste vraiment rendu la vie difficile, donc j'étais déjà heureux d'atteindre la Q3."

"Je pense que nous étions à la limite, mais [je suis] un peu déçu parce qu'évidemment après ce que nous avons montré, je savais que la voiture avait plus de potentiel, et nous étions juste coincés avec ces dégâts que nous avons sans cesse au virage 8, sur le vibreur de sortie. En fin de compte, il s'agissait plus de sauver les meubles, et je pense que c'est ce que nous avons réussi à accomplir. Donc je crois que je suis quand même heureux d'être arrivé en Q3, et nous partons neuvième, je pense que ce n'est pas mal."

Même s'il se veut confiant pour la course, la fragilité de l'AlphaTauri est un motif d'inquiétude pour ce dimanche après-midi. "En fait, j'espère inscrire quelques bons points. Je me suis senti fort dans la voiture tout le week-end, le rythme de course est bon, donc je sais qu'en termes de rythme, nous allons avoir une belle bagarre avec les gars autour de nous."

"Et le principal, c'est la fiabilité, qui me préoccupe un peu, car depuis hier, nous perdons des pièces de la voiture, comme les rétroviseurs, les bargeboards ont été endommagés, le fond plat aussi en EL2, et puis encore en qualifs. C'est donc la seule chose à laquelle nous devons faire attention, parce que 87 tours, ce sera une très longue course, et nous devons garder la voiture en un seul morceau. Mais si nous y parvenons, je suis sûr que nous pourrons passer une bonne après-midi et marquer de bons points."

Avec Oleg Karpov



