Gasly impressionné par les Haas et le moteur Ferrari

Si les enseignements tirés des premiers essais libres d'un Grand Prix, d'autant plus quand il ouvre une nouvelle ère technique, sont toujours à prendre avec prudence, la hiérarchie des EL2 à Bahreïn – qui ont vu Valtteri Bottas hisser son Alfa Romeo C42 dans le top 6 et les deux Haas VF-22 dans le top 10 – a mis en lumière une certaine verve dans le clan des moteurs Ferrari.

Si la Scuderia fait partie depuis les essais hivernaux des favorites, ces tests avaient été plus compliqués pour ses deux structures clientes. Haas avait tout de même signé d'excellents temps sur un tour, mais à chaque fois dans une période très favorable, en soirée, en profitant seul du temps de roulage accordé pour compenser son absence lors de la première matinée de Sakhir. Pour autant, cette discrétion n'avait pas totalement éclipsé l'impression faite auprès de certains observateurs et concurrents, qui laissaient penser qu'il y avait un réel potentiel.

Interrogé par Canal+ sur le sujet, Pierre Gasly a livré quelques éléments supplémentaires : "Je pense que Haas, ils sont vraiment pas mal. Pour moi, c’est comme ça que je les voyais [après les tests de Bahreïn]. Quand j’ai vu les temps qu’ils ont fait pendant les tests hivernaux, je savais que c’était des tours vraiment rapides. Après, en essayant de se renseigner un petit peu à droite, à gauche, c’est ce qu’on a entendu, qu’ils sont très rapides…"

Toutefois, plus que le rythme de Haas, c'est aussi la performance des unités de puissance Ferrari qui ressort, après deux années plus en retrait, faisant suite aux doutes autour du moteur 2019 et à l'accord aux termes secrets avec la FIA. "Surtout les moteurs Ferrari, on voit les Alfa Romeo, elles sont devant avec Bottas, on voit les Haas qui sont très rapides."

La conséquence directe pour AlphaTauri et son leader français, c'est un milieu de peloton potentiellement plus dense : "En tout cas on sait que pour nous, dans le milieu de peloton, ça va être vachement plus dur que l’année dernière parce que je pense qu’à part Williams, tous les autres (Haas, Alfa Romeo) sont revenus et c’est pour ça qu’il va falloir essayer de trouver plus de performance que ce qu’on a montré ce soir."