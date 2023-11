Gasly : Hamilton aurait tiré tout droit s'il ne m'avait pas touché

La course du Grand Prix d'Abu Dhabi a été marquée au 15e tour par un contact entre Pierre Gasly et Lewis Hamilton, alors en lutte pour la cinquième place. Le Britannique, visiblement surpris par un blocage de l'Alpine devant lui et un ralentissement inhabituel au virage 6, a touché la monoplace du Français quasiment au niveau de la corde.

Le contact, entre l'aileron avant de la Mercedes et le diffuseur de l'A523 a entraîné des dégâts sur les deux voitures, mais Gasly a particulièrement semblé en payer les conséquences par la suite avec un rythme qui s'est effondré en raison d'une perte d'appui et une épreuve qui s'est finalement achevée au 13e rang.

Les commissaires se sont saisis de l'incident mais ont décidé de ne pas agir. Dans leur justification de cette décision, il était ainsi indiqué : "La voiture #10 a bloqué son pneu avant droit dans le virage 6, ce qui l'a amenée à aborder le virage sur une trajectoire légèrement différente et à une vitesse légèrement inférieure, auxquelles le pilote de la voiture #44 ne s'attendait manifestement pas. La voiture #44 a eu un léger contact avec l'arrière de la voiture #10 dans le virage. Les commissaires ont déterminé qu'aucun pilote n'était entièrement ou principalement responsable."

Revenant sur cet incident, Gasly a déclaré : "Le plus gros des dégâts est survenu lorsque Lewis a percuté l'arrière de ma voiture et qu'il a détruit tout le diffuseur. Après ça, j'ai perdu beaucoup de points d'appui. J'ai freiné tard. J'ai été surpris qu'il ait freiné encore plus tard ; il aurait tiré tout droit si je n'avais pas été là."

"J'ai commencé à avoir un peu de graining à l'avant, j'ai légèrement bloqué, mais j'ai quand même pris le virage. Je pense qu'il a manqué le point de freinage et qu'il a foncé sur l'arrière de ma voiture. L'impact a été assez violent, et il a suffi pour casser le diffuseur et me faire perdre quelques éléments. Ce n'est donc pas terrible."

Interrogé sur l'absence de pénalité, Gasly a répondu : "C'est dur, parce que d'un côté, je perds 15 à 20 secondes de temps de course. Disons que c'est hors de mon contrôle. D'un côté, c'est donc difficile. D'un autre côté, il a fait une erreur et a heurté l'arrière de ma voiture. C'est donc difficile à dire. Mais il est clair que cela m'a coûté cher."

