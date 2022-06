Gasly juge "logique" pour Red Bull de reconduire Pérez

Charger le lecteur audio

Pierre Gasly avait espoir de pouvoir retrouver bientôt le chemin menant à Red Bull, après son passage raté de 2019. Mais l'écurie autrichienne a rapidement mis fin à toute once d'un suspense qui semblait déjà ne pas vraiment exister en reconduisant Sergio Pérez, une annonce faite après la victoire du Mexicain à Monaco.

Le Français est donc pour le moment engagé jusqu'en fin de saison prochaine avec la marque, qui le placera donc dans sa structure "junior" AlphaTauri, et au-delà tout est ouvert. Le nom de Gasly revient souvent, par exemple, quand il s'agit d'évoquer un remplaçant à Daniel Ricciardo, en difficulté chez McLaren.

S'exprimant à Bakou à la veille des premiers tours de roue de l'épreuve, le vainqueur du GP d'Italie 2020 a été interrogé par Motorsport.com sur le point de savoir si sa réputation forgée au fil des deux dernières saisons pouvait le placer dans une position favorable sur le marché des transferts : "Je ne sais pas si on peut appeler ça une position favorable. Mais pour le moment, c'est sûr, au-delà de 2023, j'envisage toutes les options, car je n'ai rien après ça."

"Donc pour l'instant, c'est 'nous verrons'. Ce sont des choses dont nous devons discuter avec Helmut [Marko]. Évidemment, ils veulent me garder, ils veulent me garder dans le programme. Mais comme je le dis, nous devons voir comment faire en sorte que cela fonctionne, et les conversations normales sont en cours."

Pierre Gasly lors du GP de Monaco

"Pour moi, c'est logique", a-t-il dit à propos de la décision de Red Bull concernant Pérez. "Ce n'est pas comme si c'était une surprise parce que je suis une personne très objective. Et sur la base de ce qu'ils attendent du deuxième pilote, Pérez coche toutes les cases. Il est en train de faire une grande saison. Il est très performant. Il est rapide, il a un certain soutien financier, une bonne expérience et il convient bien à l'équipe. Donc ce n'est pas comme si c'était une surprise pour moi."

"Mais évidemment, d'un autre côté, concernant ma carrière et les ambitions que j'ai, il y a évidemment un impact. C'est donc de cela que nous discutons en ce moment avec Helmut, pour trouver ce qui est le mieux pour nous tous, et comment nous allons avancer à partir de là."

En tout cas, même s'il est déçu de ne pouvoir accéder à un baquet dans une écurie de pointe prochainement, Gasly est satisfait que la décision ait été prise suffisamment tôt pour réfléchir à l'avenir plus sereinement. "Je pense que c'est bien. Il est toujours bon d'avoir de la clarté et de savoir ce qui se passe. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous ne savez ce qui se passe qu'en novembre ou décembre. Donc, de ce côté-là, c'est mieux."

Avec Jonathan Noble