Gasly : Le nouveau sprint mettra fin à des situations "tristes"

Le format sprint change encore cette année, avec cette fois une journée du vendredi consacrée aux Essais Libres 1 et au shootout, avant un samedi avec sprint et qualifications, puis la course le dimanche. Dans cette organisation, deux périodes de parc fermé sont désormais attendues : une première couvrant shootout et sprint, avant une seconde couvrant qualifications et course.

Même s'il reste des détails à finaliser, avec une réunion du comité consultatif sportif prévue ce vendredi, c'est un changement majeur qui se profile par rapport à l'an passé, où le parc fermé débutait dès le début des qualifications qui avaient lieu le vendredi après-midi et couvrait ensuite l'ensemble du week-end.

Le parc fermé empêche les modifications de la grande majorité des réglages ainsi que des pièces des voitures. Cela voulait dire qu'une mauvaise orientation adoptée après les EL1 ne pouvait pas être corrigée de façon satisfaisante pour la suite. Au contraire, le fait de ne plus être sous parc fermé entre sprint et qualifications permettrait de faire évoluer le set-up sur la base des données récoltées.

Interrogé sur le sujet par Motorsport.com, Pierre Gasly a déclaré : "Je pense que c'est très bien. C'est ce qui manquait, sans aucun doute. Nous nous sommes retrouvés l'année dernière avec des gars incroyables, brillants, des génies qui, le vendredi après-midi, n'avaient pas le droit de toucher à quoi que ce soit sur notre voiture."

"C'est pour cela qu'ils sont payés, c'est pour cela qu'ils sont les meilleurs. C'était un peu triste, parce qu'ils ont beaucoup plus à apporter qu'un ou deux clics sur le flap avant et la pression des pneus. La F1 est au sommet de l'ingénierie, et c'est une bonne chose que nous leur donnions encore la possibilité d'apporter des améliorations continues tout au long du week-end."

Les mécaniciens Alpine travaillant sur l'A523 de Pierre Gasly.

Le Français a fait référence à des situations passées où ses ingénieurs savaient comment améliorer sa monoplace, sans pour autant pouvoir agir : "Vous n'avez pas le temps d'essayer quoi que ce soit. Parce qu'en une heure d'essais, vous êtes assez limité. Il fallait donc toujours essayer de faire le travail en simulateur. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas commencé le week-end avec les meilleurs réglages, votre fenêtre de réaction est extrêmement réduite. Je crois donc que pour le sport, c'était vraiment le bon changement."

Une vision des choses à laquelle Esteban Ocon, son équipier chez Alpine, souscrit, en allait même légèrement plus loin : "Ce serait bien de faire le shootout et de fermer le parc fermé pour faire le sprint, puis de le rouvrir avant les qualifications. Je pense que c'est ce que nous devrions faire. Le week-end sera beaucoup plus intéressant et nous verrons beaucoup moins d'erreurs dues à des choses stupides comme l'usure des patins."

La dernière phrase d'Ocon fait ici référence à la fois à la situation connue par Alpine lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan l'an passé, où l'équipe s'était rendue compte trop tard que les patins sous ses voitures allaient subir une usure trop importante et avait dû enfreindre le parc fermé pour modifier les réglages, et à la situation du GP des États-Unis, où Lewis Hamilton et Charles Leclerc avaient été disqualifiés pour usure excessive du patin.

