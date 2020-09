Pierre Gasly élu "Pilote du Jour" du GP d'Italie 2020

Pierre Gasly avait brillé en Belgique et s'est offert à Monza une incroyable victoire. Le Français a remporté le Grand Prix d'Italie au nez et à la barbe de Carlos Sainz au volant d'une AlphaTauri qui a profité des circonstances de course et d'une course impeccable de son pilote pour prendre les commandes.

Tout s'est joué au moment de l'abandon de Kevin Magnussen. Gasly avait été le premier pilote à changer de pneus, avant le déploiement du Safety Car. Ce qui aurait été un coup de malchance en temps normal lui a finalement servi car la pitlane n'a pas été immédiatement ouverte. Cela a piégé le leader incontesté Lewis Hamilton, qui a écopé plus tard d'une pénalité de stop and go de 10 secondes, mais surtout permis au Français de gagner des places sur l'ensemble des pilotes qui sont passés par les stands.

Cela a offert la troisième place au Français après le drapeau rouge pour la grosse sortie de piste de Charles Leclerc, qu'il a rapidement convertie en seconde position. Une fois Hamilton passé par les stands, avec plus d'un vingtaine de tours restants, le Français a construit un matelas de quelques secondes sur l'Alfa Romeo de Kimi Räikkönen.

Une fois Sainz revenu en seconde place, l'écart s'est stabilisé puis réduit progressivement jusqu'à descendre sous la seconde dans l'avant-dernier tour mais Gasly a parfaitement joué le coup en favorisant ses sorties de virages et en brisant l'aspiration de la McLaren pour offrir à la France sa première victoire depuis 24 en discipline reine et la première victoire de l'Histoire de la marque AlphaTauri.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2020

Grand Prix Pilote du Jour Autriche Alexander Albon (Red Bull) Styrie Sergio Pérez (Racing Point) Hongrie Max Verstappen (Red Bull) Grande-Bretagne Lewis Hamilton (Mercedes) 70e Anniversaire Max Verstappen (Red Bull) Espagne Sebastian Vettel (Ferrari) Belgique Pierre Gasly (AlphaTauri) Italie Pierre Gasly (AlphaTauri)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 27 Sebastian Vettel 17 Lewis Hamilton 8 Daniel Ricciardo 7 Valtteri Bottas 6 Charles Leclerc 5 Kimi Räikkönen 3 Sergio Pérez 3 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 2 Fernando Alonso 2 Lando Norris 2 Alexander Albon 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 Nico Hülkenberg 1

Voir aussi :