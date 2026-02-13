Gasly prévient : Soyez là pour le départ en Australie, on risque de s'en souvenir !

La Formule 1 version 2026 est, on l'a compris, un énorme saut dans l'inconnu pour le paddock tout entier. Et parmi les domaines qui risquent d'être grandement modifiés et vont demander un certain temps d'adaptation, les départs figurent en bonne position. Pierre Gasly ne manque d'ailleurs pas de s'en amuser par avance...

La double nécessité de maintenir un haut régime avant le départ (pour commencer à entraîner la turbine afin d'atténuer les effets du turbo lag) et de ne pas dépenser trop d'énergie (afin d'éviter d'être en difficulté sur ce plan plus tard dans le tour) devrait amener à des situations bien plus aléatoires pour les pilotes.

La moindre erreur ou imprécision dans le timing se paiera désormais très cher et les simulations menées à Barcelone et Bahreïn montrent que tout est loin d'être maîtrisé à 100% par les pilotes et les écuries, avec beaucoup de cas où la mise en action est poussive.

Interrogé sur le sujet ce vendredi dans le paddock de Sakhir, Pierre Gasly n'a pas manqué d'en sourire et a même invité les téléspectateurs à ne pas manquer le tout premier départ de l'année, lors du Grand Prix d'Australie, le dimanche 8 mars à 5h, heure française.

"Les départs ? Eh bien, je vous conseille d'être devant votre TV pour l'Australie, parce que ça pourrait être un départ dont tout le monde se souviendra", a-t-il lâché dans un sourire.

Et comment donc ? "Eh bien, on va voir. Moi-même, je n'en suis pas trop sûr [rires]. Mais oui, ça va assurément être plus compliqué qu'auparavant."

D'ici quelques semaines ou quelques mois, nous allons tous trouver comment simplifier les choses, mais pour l'instant [...] on voit bien que ça ne va pas être facile en Australie.

Pour autant, estime-t-il que cela puisse poser des questions de sécurité, notamment si des voitures peinent à s'élancer correctement en haut ou en milieu de grille ? "Encore une fois, je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois, nous allons tous trouver comment simplifier les choses, mais pour l'instant, après seulement deux semaines d'essais, on voit bien que ça ne va pas être facile en Australie."

Puis le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 d'ajouter : "Mais ça fait partie d'une liste bien plus longue de situations qui risquent d'être difficiles. C'est pourquoi je pense qu'en Australie, le défi numéro un et la priorité numéro un, ce sera simplement la fiabilité et la capacité à terminer la course. Et aussi simple que cela puisse paraître, ce n'est pas quelque chose que nous aurions dit par le passé avec les F1 précédentes, car ces voitures sont extrêmement complexes."

Ocon sur la même ligne (de départ)

Esteban Ocon rejoint Pierre Gasly sur la difficulté que vont représenter les départs version F1 2026. Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Lui-même questionné sur le vaste sujet des départs plus tôt dans la journée, Esteban Ocon ne se disait en tout cas pas favorable à l'idée d'un changement de procédure que d'aucuns évoquent déjà : "Je pense que ce serait bien qu'ils gardent le même système."

"Nous travaillons évidemment là-dessus avec l'équipe. Il est clair que le turbo lag est un sujet très important, mais nous devons nous adapter aux règles et je pense qu'il ne serait pas agréable pour les trois premiers de devoir attendre une minute et demie jusqu'à ce que [toutes] les voitures soient arrêtées et d'avoir des pneus froids pour aborder le premier virage."

"[Auparavant] le pire départ vous faisait perdre une ou deux places sur la grille, alors qu'aujourd'hui, vous pouvez tout perdre.

"Je crois que vous allez voir beaucoup plus de difficultés au départ et beaucoup plus de différences par rapport aux années précédentes, où le pire départ vous faisait perdre une ou deux places sur la grille, alors qu'aujourd'hui, vous pouvez tout perdre."

"Nous progressons donc petit à petit. Il est encore tôt et malheureusement, [Sakhir] n'est pas le meilleur circuit pour les départs, car l'adhérence est très faible, ce qui aide le moteur. Mais oui, c'est intéressant."

"Ce n'est pas comme les anciennes voitures de rallye ou les anciennes voitures équipées de turbos simples, où l'on pouvait facilement faire patiner les roues. En tant que pilotes, nous n'avons pas beaucoup d'influence là-dessus. C'est très étrange. Mais je pense que c'est la même chose pour nous tous."

Avec Téha Courbon