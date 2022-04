Pour Gasly, le règlement F1 2022 est déjà un succès

Charger le lecteur audio

La nouvelle réglementation technique de la Formule 1 pour la saison 2022 avait pour objectif principal d'améliorer les courses en permettant aux monoplaces de mieux de se suivre, sans subir les turbulences aérodynamiques. Pour cela, le choix a été fait de revenir à des voitures conçues autour de l'effet de sol, qui permet de générer de l'appui tout en perturbant moins le flux d'air qui suit le passage d'une F1.

Deux Grands Prix ont été disputés jusqu'ici sous l'empire de ces nouvelles règles, mais de l'avis général, et en premier lieu des pilotes, le pari des instances de la discipline paraît être en bonne voie. Pour Pierre Gasly, il est même gagné. "Après deux courses, on peut déjà dire que le nouveau règlement a réussi à rendre les dépassements plus faciles qu'auparavant", a-t-il déclaré avant la course de Melbourne ce week-end.

"C'est une très bonne chose de pouvoir suivre une autre voiture de plus près et nous en avons vu le résultat avec de belles batailles dans le peloton, je pense que c'est une tendance qui va se poursuivre tout au long de la saison."

En revanche, le vainqueur du GP d'Italie 2020 ne perçoit pas de grands changements dans le comportement des pneus 18 pouces de Pirelli par rapport à la génération précédentes des 13 pouces. "En ce qui concerne les pneus, [ils] ne semblent pas avoir beaucoup changé par rapport aux anciens, d'après ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. C'est un peu compliqué à comprendre, car à Bahreïn, il y a eu beaucoup plus d'arrêts aux stands que prévu, alors qu'en Arabie Saoudite, il n'y a eu qu'un seul arrêt. Donc, je pense qu'il est un peu trop tôt pour avoir une image claire du comportement des pneus."

Chez son équipier Yuki Tsunoda, on a presque l'impression que la nouvelle donne pneumatique pourrait être de nature à gommer les bénéfices des nouvelles règles techniques, car il faut selon lui profiter de la première opportunité de passer, au risque de surchauffer ses gommes. "Après deux week-ends de course, nous commençons à voir l'effet du nouveau Règlement Technique. Il est assurément plus facile de suivre quelqu'un qui vous précède avec ces nouvelles voitures", assure-t-il. "Mais avec les pneus, j'ai eu l'impression qu'il est plus facile de les surchauffer qu'avant, ce qui signifie que vous voulez toujours dépasser dès que possible, avant que les pneus ne soient trop chauds."

Le Japonais découvrira par ailleurs ce week-end le Grand Prix d'Australie et le circuit de Melbourne, même si ce "désavantage" sera amoindri par le fait qu'il s'agit d'une toute nouvelle version de la piste, après les réfections entreprises en vue de cette première édition depuis 2019.