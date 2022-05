Gasly : Rencontrer Michael Jordan, la "meilleure expérience" de sa vie

Charger le lecteur audio

Les pilotes profitent de la Floride et de l'engouement sans précédent autour d'un Grand Prix pour vivre à l'heure américaine. Entre plusieurs activités promotionnelles pour le compte des sponsors, ces derniers trouvent tout de même du temps pour se détendre. Pour Pierre Gasly, il s'agissait d'un dîner de trois heures avec la légende du basket Michael Jordan. Vainqueur de six titres en NBA avec les Chicago Bulls, Jordan est devenu une icone culturelle, notamment avec le succès des Nike Air Jordan à son effigie. Ce dîner a pu être organisé grâce à l'un des sponsors personnels de Gasly, qui est proche de Jordan.

"Il s'agissait de la meilleure expérience de ma vie, de loin", sourit le Français, pourtant vainqueur du Grand Prix d'Italie en 2020. "Le dîner le plus inspirant que je n'ai jamais connu. Depuis que je suis petit, je suis inspiré par ce gars, sa mentalité et les succès qu'il a eus durant toutes ces années. Tout le monde dit que vous ne devriez jamais rencontrer votre idole car vous serez toujours déçu, mais c'était l'exact opposé. Ce gars est un génie, dans un autre niveau, la façon dont il pense... J'étais très, très impressionné. Je ne savais pas qu'il était un grand fan de F1. Il connaît le sport presque mieux que moi ! C'était très impressionnant, et génial de discuter avec une telle légende. C'était un super dîner, je m'en rappellerai pour toujours."

Gasly a profité de la rencontre pour offrir l'un de ses casques à Jordan, qui lui a signé sa paire de Nike en retour. "Je lui ai donné l'un de mes casques, il a signé une de mes Jordan, elle restera en sécurité à la maison, dans mon armoire à trophées !" rigole Gasly. "En échangeant avec un tel champion, vous en apprenez toujours tellement sur ces gars et comment ils abordent le sport, les succès et les échecs. Tout n'est que question de maintenir son niveau de performance, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans le monde que j'aurais eu plus envie de rencontrer que lui."

Jordan n'est pas étranger au monde du sport automobile. L'ancien basketteur s'est lancé en NASCAR, en devenant copropriétaire de l'équipe 23XI Racing aux côtés de Denny Hamlin. Avec deux Toyota engagées, l'équipe aligne Bubba Wallace et Kurt Busch, un sujet de discussion durant le dîner avec Gasly.

"Bien sûr que nous avons parlé de ça, nous avons parlé de beaucoup de choses", ajoute Gasly. "On a passé trois heures ensemble, à parler de NASCAR, de sports mécaniques... Je ne savais pas qu'il se levait tôt le dimanche pour regarder nos courses. C'est un grand fan. Mais ce n'est pas facile pour lui d'être présent sur des événements comme celui-ci, même s'il aimerait. Même si on ne le voit pas sur les circuits, il nous suit. J'étais surpris à quel point il connaissait notre sport dans les moindres détails. Cela montre qu'il a un très gros intérêt pour les sports mécaniques."

Maintenant que le contact est passé, pourrons-nous voir Gasly au volant de sa NASCAR ? "C'est possible, c'est possible", répond le Français. "On se rencontrera sans doute de nouveau. On a apprécié ce dîner. C'est quelqu'un de très spécial, et nous verrons comment les relations évoluent d'ici là. J'ai reçu une autre invitation, quand je serai de retour aux États-Unis, et je l'accepterai volontiers."