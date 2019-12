Gasly : Avec Stroll derrière, "1 chance sur 2 que ça se passe mal"

Gasly avait l'ambition de jouer crânement sa chance pour tenter de conserver sa sixième position au classement pilotes, malgré une monoplace moins performante que la McLaren de son adversaire direct, Carlos Sainz, qui disposait du même nombre de points avant la course. Las, sa course n'a effectivement duré que quelques hectomètres, la faute à un accrochage dès le premier virage avec les deux Racing Point, pendant que Sainz ralliait l'arrivée dixième, lui offrant le point dont il avait besoin pour s'octroyer le top 6 au général.

À l'extérieur au moment d'aborder ce premier tournant, le Français avait les deux RP19 l'une derrière l'autre à ses côtés à l'intérieur. Lance Stroll, juste derrière son équipier, a légèrement bloqué sa roue puis touché l'arrière de la Toro Rosso, ce qui a envoyé l'avant dans le pneu arrière droit de Sergio Pérez. Moustache avant perdue, Gasly a dû faire un tour complet privé d'appui puis passer au stand où son arrêt a duré très longtemps. En ressortant, il était déjà à un tour.

Au micro de Canal+ après la course, qu'il a terminée 18e, il ne mâchait pas ses mots envers Stroll et pointait une opportunité manquée. "Avec lui derrière, il y a une chance sur deux que ça se passe mal, donc... Maintenant ça fait chier, ça fait vraiment chier parce qu'on avait un bon rythme, on avait une bonne voiture, on a bien travaillé tout le week-end et quand on voit où Sainz finit [dixième] et ce que fait Daniil [Kvyat, neuvième], il y avait clairement le potentiel pour faire un bon résultat."

Quand il lui a été demandé de faire un bilan de sa saison, à chaud, il a répondu : "Pour l'instant, j'ai pas envie de penser à ça. Pour l'instant, je suis juste dégoûté pour ce qui s'est passé, parce qu'on avait clairement le potentiel pour garder la sixième place et voilà. C'est chiant quand il y a ce genre de choses qui se passent."