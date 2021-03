Gasly et le "poids en moins" après sa tribune sur Anthoine Hubert

Le 22 mars, a été publié sur le site The Player's Tribune un article signé Pierre Gasly dans lequel il revient longuement et de façon personnelle sur le décès de son ami Anthoine Hubert à Spa en 2019, ses difficultés au sein de l'écurie Red Bull Racing la même saison, son retour chez Toro Rosso et sa victoire au Grand Prix d'Italie 2020 pour le compte d'AlphaTauri. Ce texte, rédigé avec l'aide d'un journaliste et approuvé par le Français, a été chaudement accueilli par de nombreux fans, observateurs et membres du paddock.

Interrogé par Motorsport.com en conférence de presse à Sakhir sur ces réactions, Gasly a répondu : "J'ai eu beaucoup de retours de la part de nombreuses personnes, d'autres athlètes, des journalistes, des fans, également de la famille d'Anthoine. C'est juste ce que j'ai ressenti et la façon dont je voulais m'exprimer. Et au bout du compte, nous sommes tous des humains, je pense que parfois on l'oublie un peu dans ce sport. Et c'est bien de le rappeler."

"Je l'ai fait pendant l'intersaison, et c'est sorti maintenant. C'est quelque chose dont j'ai discuté avec les gens de mon équipe. Et il est évident que ce sont des choses dont nous avons beaucoup parlé en privé, et puis certaines choses que je pense et que je ressens et qui peuvent parfois être mal comprises du monde extérieur."

"Vous savez, il y a beaucoup de choses que je voulais partager. Je pense que tout ce que j'ai partagé était assez juste et les émotions que j'ai partagées étaient les miennes. Parfois, il est plus facile de dire les choses par écrit que par oral, vous savez. Et c'était important pour moi. Maintenant, au moins, j'ai le sentiment d'avoir clos le chapitre et je me sens personnellement bien pour aller de l'avant et tourner la page. Et c'est une page fermée pour moi."

"Parfois, les choses sont plus faciles à écrire qu'à dire", a-t-il ajouté. "Je crois qu'il y a certaines choses que je voulais partager et ça fait du bien, c'est un poids en moins sur mes épaules. Et ce n'était évidemment pas facile de parler de ces choses ; je ne dirais pas que c'est le moment le plus agréable de ma vie."

"Mais vous savez, c'est ce que je crois, que vous avez toujours des défis dans la vie, quoi que vous fassiez, pas seulement moi. Tout le monde peut s'identifier à cela, quoi qu'il fasse, et il est important de les affronter. Je pense que c'est aussi ce qui vous façonne en tant que personne, en tant que pilote, en tant qu'humain, peu importe. Cette période de ma vie m'a vraiment façonné dans ce que je suis aujourd'hui."

"Et même si c'était difficile, je n'ai jamais abandonné, j'ai toujours eu une idée claire de ce que je veux et de ce que je veux réaliser dans ce sport. Cela m'a probablement aidé en fin de compte. C'est donc le point positif de tout cela. Je me sens mieux maintenant. Et oui, c'est une façon que j'avais de m'exprimer."

