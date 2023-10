Gasly a fait "trop d'erreurs" en voulant compenser un souci moteur

Parmi les grands animateurs de la course, Pierre Gasly aura aussi été l'un des plus pénalisés. Le circuit de Losail était attendu comme particulièrement difficile en matière de limites de piste (d'autant plus avec les modifications effectuées en cours de week-end), celles-ci étant quasi intégralement symboliques plutôt que physiques, mais certains pilotes s'en sont mieux tirés que d'autres.

Ça n'a pas du tout été le cas pour Gasly, qui a reçu au total trois pénalités de cinq secondes au fil de la course, en plus d'être impliqué dans des luttes chaudes où ses dépassements ont là aussi été scrutés de près, au point de devoir notamment rendre une position à Sergio Pérez. Ces sanctions ont fini par lui coûter une place dans le top 10, lui qui a franchi la ligne d'arrivée au dixième rang avant d'être rétrogradé au 12e.

Après la course, semblant physiquement un peu mieux que certains de ses collègues malgré ses luttes de fin de GP, le Français a expliqué qu'un problème moteur avait touché son Alpine A523 pendant la course et l'avait incité à essayer de compenser cela par une plus grande agressivité en piste. Il reconnaît volontiers que c'était trop.

"Ça a été une course compliquée", a-t-il résumé sur Canal+. "On avait déjà un souci moteur qui nous a coûté de la performance pendant toute la course, qui était difficile à gérer : avec la batterie, j'avais beaucoup plus de clipping que prévu."

"Et puis après, de mon côté, je pense que j'ai essayé d'en faire beaucoup pour compenser ça et j'ai fait trop d'erreurs avec les limites de piste. C'est frustrant, ça se joue à quelques centimètres, mais malheureusement j'étais quelques centimètres du mauvais côté de la ligne et ça nous coûte cher aujourd'hui – plus de 15 secondes je crois – donc il va falloir améliorer ça."