Gasly victime d'attaques sur les réseaux après un incident avec Colapinto à Madrid

Pierre Gasly a révélé avoir été victime d'attaques sur les réseaux sociaux après le Grand Prix d'Espagne, à la suite d'un incident avec son équipier Franco Colapinto il y a deux semaines sur le circuit du Madring.

Les deux pilotes Alpine s'étaient retrouvés au centre d'une situation tendue en fin de course, lorsque Colapinto avait rejoint Gasly, alors chaussé de pneus usés et toujours contraint de passer par les stands.

Gasly était resté concentré sur sa propre course, tandis que son rythme plus lent avait permis à Oscar Piastri, qui se trouvait derrière Colapinto, de revenir rapidement sur eux. L'équipe avait prévenu Gasly que son équipier se rapprochait alors qu'ils entraient dans les trois derniers tours, mais le Français lui avait demandé de ne plus lui parler et avait conservé sa position.

Colapinto avait alors demandé à la radio que les positions soient inversées. Gasly s'était finalement arrêté à la fin de ce tour, permettant à Colapinto de poursuivre sa course et de terminer septième, devant Piastri.

Pierre Gasly (Alpine) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L'incident avait ensuite déclenché une vague d'attaques contre le Français sur les réseaux sociaux. Il a révélé à Bakou que sa famille et sa compagne avaient également été ciblées.

"Personnellement, je trouve ça un peu inquiétant pour notre sport. Je suis un sportif de haut niveau, donc je sais que je suis exposé et ça a toujours été le cas. Mais à ce niveau de menaces et d'attaques, je trouve ça un peu, voire complètement inapproprié, surtout lorsque cela touche la famille, la compagne, etc.", a déclaré Gasly mercredi en Azerbaïdjan aux médias, dont Motorsport.com.

À 30 ans, le pilote Alpine a constaté l'évolution de la situation avec l'essor des réseaux sociaux et appelé le monde de la F1 à trouver des moyens de rendre la discipline plus saine, estimant que certaines limites sont désormais franchies "trop souvent".

"Je ne pense pas que cela devrait arriver. Je vais m'arrêter là, mais les choses n'étaient pas comme ça auparavant et je pense qu'en tant que sport, nous devons simplement trouver un moyen d'en faire un environnement plus sain."

"[Nous, les pilotes], on est exposé, on sait qu'on va être attaqué, qu'on peut être apprécié ou détesté, et c'est complètement normal. Mais il y a une certaine limite qui ne devrait pas être franchie simplement parce qu'on est derrière un écran, avec un clavier, et cette limite est franchie un peu trop souvent."

Depuis son arrivée en F1 il y a deux ans, Franco Colapinto bénéficie d'un soutien considérable dans son pays, les fans argentins étant devenus des habitués des Grands Prix. Mais ce soutien a également montré un visage plus sombre en ligne, les attaques visant les pilotes étant devenues un problème de plus en plus fréquent.

Colapinto lui-même a condamné mercredi à Bakou les attaques visant Gasly et appelé les fans à y mettre un terme. Il a également invité ses supporters à se concentrer sur ses résultats, alors que l'Argentin est devenu un habitué des arrivées dans les points cette saison.

"Nous travaillons toujours en équipe et ce n'est pas agréable de voir ça, donc j'espère qu'ils pourront arrêter", a déclaré l'Argentin. "La même chose est arrivée à d'autres pilotes. Yuki [Tsunoda, après un accrochage en Autriche] avait également été fortement ciblé à un moment donné l'année dernière et en avait parlé. Et les commissaires, je crois qu'après Zandvoort, étaient aussi allés les voir parce qu'ils avaient reçu des attaques après la pénalité qu'ils m'avaient infligée."

Franco Colapinto et Pierre Gasly (Alpine) Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Cela arrive souvent avec les fans en Formule 1, comme dans n'importe quel sport aujourd'hui. C'est malheureusement devenu quelque chose de très courant, alors que ça ne devrait certainement pas l'être. Il faut davantage faire attention aux choses et aux mots qui sortent du clavier de chacun."

"La meilleure façon de nous soutenir en tant qu'équipe, c'est de pousser l'équipe vers l'avant et de rester soudés. Donc oui, j'espère que cela ne continuera pas, mais c'est quelque chose de difficile à gérer avec les fans dans le sport. Et ce ne sont pas seulement mes fans. J'en ai certains qui sont très passionnés et qui veulent me voir réussir, et j'espère qu'ils pourront profiter des bons résultats que j'obtiens."

Colapinto et Gasly ont également reconnu que l'incident en piste avait fait l'objet de discussions en interne au sein de l'équipe.

"Je pense que cela a été géré par l'équipe et que nous essayons toujours de tirer des leçons de ce genre de choses et de situations. J'espère donc que nous en tirerons les enseignements et que nous pourrons aller de l'avant", a déclaré Colapinto.

"Nous en avons évidemment discuté avec l'équipe. Il n'y a pas eu de demande de véritable inversion des positions. Tout a été discuté avec l'équipe et tout est clair", a conclu Gasly.