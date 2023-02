Gasly pense pouvoir "dire que la voiture est bien née"

Charger le lecteur audio

Comment est la voiture après cette demi-journée d'essais ?

C'était bien. Je dois dire que c'est toujours génial de remonter dans la voiture, surtout après un hiver aussi long sans compétition. Ça m'a paru long pour le pilotage, mais court pour ce qui est du temps passé en famille et entre amis, en essayant de recharger les batteries. Mais j'avais vraiment hâte de monter dans la voiture. Les premières sensations me rendent heureux, on a réussi à exécuter l'essentiel de notre programme et la voiture réagit bien. Il y a beaucoup de nouveaux paramètres et de nouvelles choses à apprendre pour moi avec ce changement d'équipe ; de nouveaux ingénieurs, une nouvelle voiture, un nouvel environnement, de nouvelles méthodes. Tout est nouveau et je dois m'habituer à ce nouvel environnement. Mais jusqu'à présent, je suis vraiment content de la manière dont l'équipe m'a accueilli et dont la préparation s'est déroulée.

Pouvez-vous comparer des choses par rapport à l'année dernière ?

Ce matin, on n'a pas vraiment recherché la performance, plutôt faire des tours et essayer d'avoir une lisibilité d'ensemble de la manière dont fonctionne la voiture et dont elle réagit aux directions prises, ainsi qu'identifier les faiblesses sur lesquelles travailler. Je suis plutôt heureux car c'était très évident pour moi, concernant l'équilibre de la voiture que je veux, la manière dont je veux l'améliorer, savoir quelles sont ses forces aussi. C'est toujours bien. Et la voiture réagit bien à ce que l'on change, ce qui est toujours bon signe pour dire que la voiture est bien née.

Qu'est-ce qui est le plus dur à apprivoiser : l'environnement, les processus, ou la voiture ?

Ça dépend de la voiture. Certaines sont plus faciles que d'autres pour s'y habituer. Jusque-là, je suis plutôt content. Je me sens bien et comme je l'ai dit, la voiture réagit bien à ce que je fais. Quand je demande un changement et qu'il peut être fait, je peux tout de suite sentir la différence. Donc je pense qu'il y a vraiment des signes positifs que l'on pourra explorer pour aller dans différentes directions. Je n'ai fait que 60 tours, c'est très limité. Il y a encore beaucoup plus à passer en revue mais Esteban fait une partie de ce travail cet après-midi. J'en ferai d'autre demain.

Pierre Gasly se sent déjà bien dans l'environnement Alpine.

"Ce serait irréaliste de penser que je serai à 100% dès la semaine prochaine."

Quels sont les plus gros défis à relever ?

Je pense que c'est plus dans l'approche en tant que pilote. De mon côté, c'est important d'utiliser mon expérience de manière productive. Mais il y a aussi une manière de faire pour passer des messages. C'est bien de poser des questions pour comprendre puis d'en tirer le positif. Je dois dire que j'ai été très impressionné par l'équipe. Au niveau de l'infrastructure, des ressources humaines, du staff technique : il y a beaucoup de gens expérimentés. Ça montre à quel point il y a du potentiel à débloquer. Pour moi, ce n'est pas une surprise qu'ils aient réalisé une très belle saison l'an dernier, même en tenant compte des points perdus à cause des abandons. Ça me donne vraiment beaucoup d'espoir quant au potentiel de se rapprocher plus encore du top 3. C'est vraiment prometteur.

Combien vous faudra-t-il de Grands Prix pour être à l'aise ?

Ce serait irréaliste de penser que je serai à 100% dès la semaine prochaine. Mais me connaissant, je sais que je vais redoubler d'efforts et que je serai proche de la limite. Je sens déjà que je peux comprendre la voiture assez rapidement. Il me faudra quelques week-ends pour être à 100% et pour que tout devienne automatique. Et pour que la manière de travailler avec mes ingénieurs devienne plus familière, que l'on parle le même langage concernant l'équilibre de la voiture. Il faut un certain nombre de courses pour comprendre quel est exactement le type d'équilibre que j'aime. Ça va prendre quelques week-ends, mais je suis convaincu de pouvoir être tout de suite performant.

