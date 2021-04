Gasly : "C'était vraiment à la limite partout"

Cinquième sur la grille de départ à Bahreïn il y a trois semaines, Pierre Gasly a remis le couvert en qualifications à Imola. Dimanche, c'est à nouveau en troisième ligne qu'il prendra le départ du Grand Prix d'Émilie-Romagne, avec la ferme intention d'aller chercher ses premiers gros points de la saison 2021.

À Imola, le Français retrouve un circuit où sa monoplace se plaît, dans la lignée de l'an dernier. La séance de qualifications n'a pas été une partie de plaisir pour autant, et Gasly a dû régler la mire au fil des runs. Jusqu'à taper dans le mille au moment de la Q3 !

"J'ai réussi à faire un très gros tour en Q3 en mettant tout bout à bout", se réjouit-il. "C'était vraiment, vraiment à la limite partout. Alors j'étais ravi de cette performance. Surtout vu la performance de McLaren, qui nous a impressionnés en Q1 et en Q2. Réussir à les battre et être à seulement deux dixièmes de Ferrari, c'est une grande réussite."

"J'étais vraiment à la limite partout. Je crois qu'en Q1 et Q2, à chaque fois j'avais un chrono annulé, donc je devais prendre un tout petit peu plus de marge dans le second tour. Je ne pouvais pas vraiment tout mettre bout à bout. Et en Q3 j'ai réussi à le faire, j'en suis très heureux."

Je ne crois pas que nous ayons déjà été aussi proche des premiers. Pierre Gasly

Plus que la cinquième position, Gasly constate aussi que le fossé avec les top teams s'est considérablement réduit. Sur le tracé italien, l'écart avec la pole position de Lewis Hamilton se chiffre à 0"379 et appuie sur les capacités avérées d'AlphaTauri en ce début de championnat.

"Comme je l'ai dit, nous finissons super proches de Ferrari, et je crois à seulement trois ou quatre dixièmes de la pole position", insiste le pilote tricolore. "Je ne crois pas que nous ayons déjà été aussi proches des premiers, et l'équipe peut vraiment être ravie de ça, ainsi que des progrès que nous faisons."

Désormais, Pierre Gasly est "enthousiaste", pour ne pas dire excité, avant de prendre le départ de l'épreuve. "Je suis vraiment heureux. Je peux attaquer très fort, et nous pouvons être dans la bagarre avec une Ferrari et des McLaren. J'ai hâte de me battre." Une impatience qui n'a cessé de grandir pour un pilote qui trépigne à l'idée d'effacer son erreur commise lors de la manche d'ouverture.

"J'ai vraiment été contrarié pendant les trois semaines où il a fallu attendre avant de revenir courir", confesse-t-il. "Il y a eu beaucoup de signes positifs à Bahreïn. Au bout du compte, j'étais vraiment contrarié car ce qui s'est passé était un peu stupide. Je n'essayais même pas de doubler Daniel [Ricciardo], j'étais juste derrière et j'aurais pu anticiper davantage… C'est toujours plus facile à dire avec le recul, mais j'ai clairement manqué une grosse opportunité là-bas, ainsi que de gros points."