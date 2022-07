Gasly : "Le week-end a été un désastre, on n'est nulle part"

Charger le lecteur audio

Pierre Gasly n'est entré dans les points qu'une fois lors des huit derniers Grands Prix et, clairement, il commence à trouver le temps long. La réussite n'était pas de son côté ce week-end, malgré une dixième place somme toute correcte en qualifications, même si une erreur des commissaires l'a empêché de participer à la Q3. Gasly a perdu tout le bénéfice de ce résultat lorsqu'il s'est rabattu sur Lewis Hamilton au premier freinage du sprint, ce qui a provoqué un accrochage entre les deux monoplaces et l'a envoyé en tête-à-queue.

Quinzième du sprint et quatorzième sur la grille de départ du Grand Prix, Gasly s'est efforcé de remonter dans les points et occupait le douzième rang lorsqu'il s'est défendu de manière un peu trop agressive face à un Sebastian Vettel qui l'attaquait par l'extérieur au virage 4, un contact expédiant l'Aston Martin dans les graviers. Le Français a écopé de cinq secondes de pénalité, soit dix secondes en tout avec une autre sanction pour non-respect des limites de la piste, et il n'était finalement que quinzième sous le drapeau à damier.

"Le week-end a été un désastre, à part les qualifications", résume Gasly avec amertume. "Nous ne sommes nulle part en termes de rythme. Je fais tout mon possible dans la voiture, mais en ce moment il n'y a simplement rien à faire, alors je pense que nous avons désespérément besoin de ces évolutions sur la voiture afin de pouvoir obtenir des résultats corrects."

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Le pilote AlphaTauri est prompt à endosser la responsabilité des deux sanctions dont il a écopé, à commencer par celle concernant les limites de la piste : "C'est la même règle pour tout le monde. Je ne l'ai pas respectée et j'ai donc été pénalisé. C'est ma faute."

Quant à l'accrochage avec Vettel : "J'ai essayé de me battre aussi durement que possible et j'ai été pénalisé, alors j'imagine que je suis responsable. En même temps, on sait que quand on se bat à cet endroit, côte à côte, c'est toujours un risque – je crois qu'on l'a vu dans le passé. Ce n'était pas intentionnel, mais c'est malheureux pour Sebastian."

Gasly peine en tout cas à trouver du positif dans la situation actuelle et attend avec impatience le prochain package d'évolutions prévu par AlphaTauri. "Aucun rythme, je ne suis nulle part", déplore-t-il. "Regardez Yuki [Tsunoda, 16e], regardez-moi… Même avec la stratégie, nous avons perdu une place quand nous sommes rentrés au stand, mais en fin de compte nous n'avons simplement pas de rythme. On peut faire ce qu'on veut, n'importe quelle stratégie, mais avec une telle vitesse, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il faut que nous repartions de zéro. Nous devrions avoir de nouvelles pièces qui arrivent, espérons qu'elles viendront pour la France et que nous pourrons montrer un meilleur rythme là-bas."

"Ce [manque de rythme] n'est pas une surprise si l'on n'a pas de nouvelles pièces et que les autres progressent. Vous voyez, au début de l'année, nous nous battions avec les gars devant. Maintenant, nous finissons 20 à 30 secondes derrière. Nous perdons quatre ou cinq dixièmes au tour, et c'est ce que nous devons trouver." AlphaTauri vient d'ailleurs de perdre la septième place du championnat des constructeurs au profit de Haas, avec 27 points à 34.

Propos recueillis par Luke Smith