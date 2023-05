General Motors envisage d'être motoriste en F1

General Motors a apporté son soutien au projet d'écurie de Michael Andretti pour 2026 via sa marque Cadillac. Contrairement à son grand rival Ford, qui s'est associé à Red Bull Powertrains avec un partenariat principalement commercial, General Motors souhaite toutefois une présence technique majeure en F1.

Ancien responsable du programme NASCAR de GM et désormais directeur exécutif de la compétition au sein du constructeur américain, Eric Warren fait savoir à Motorsport.com que cela pourrait prendre la forme d'un engagement comme motoriste en F1 : "GM est motivé à s'impliquer dans la voiture et son design, dans tout le processus. Il ne s'agit pas de rebadger un moteur. L'interaction entre Cadillac et Andretti se fera sur l'intégralité du véhicule."

Si la candidature Andretti-Cadillac est acceptée pour 2026 (rappelons que Hitech et LKY SUNZ sont également intéressés), l'écurie aura des moteurs clients pour sa première saison.

Suite à la création d'un partenariat entre Andretti et Wayne Taylor Racing sur le long terme, la structure a désormais des liens étroits avec Honda, qui fait partie des motoristes engagés pour 2026, via la marque Acura. Cependant, Red Bull est en train de développer son propre moteur, et des doutes existent donc quant à l'avenir de la marque nippone en Formule 1. Renault pourrait être l'alternative la plus crédible pour Andretti.

Cependant, GM envisage d'avoir son propre programme moteur à partir de la campagne 2027. "Nous voulons nous engager en course et nous assurer d'être compétitifs, puis étudier en 2026 ce qui aura le plus de sens au-delà", indique Warren. "Nous pourrions évidemment [faire nos propres moteurs]. Nous ne le pouvons pas réglementairement, car les motoristes 2026 ont été déclarés, alors pour nous ce serait au plus tôt en 2027."

"C'est quelque chose que nous étudions. Nous étudions les unités de puissance. Andretti a un partenaire moteur avec qui nous pouvons courir rapidement."

Cadillac construit déjà le V8 5,5l atmosphérique de son prototype LMDh via le GM Performance and Racing Center, à Pontiac (Michigan).

Lorsqu'il lui est demandé si un moteur de F1 serait également produit en interne, Warren répond : "J'estime difficile pour un motoriste de dire qu'un moteur est fait à 100% en interne. Il y a toujours des partenaires techniques avec lesquels on travaille. Mais je pense que nous avons des capacités qui correspondent globalement à ça. Je pense que nous en serions capables ; si nous allons choisir de le faire, et avec quels éléments ? Cela reste à déterminer."

La réglementation moteur 2026 est notamment débarrassée du coûteux et complexe MGU-H, ce qui a permis l'engagement d'Audi via un programme d'usine et un investissement majoritaire dans l'écurie Sauber.

