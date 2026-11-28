Résumé de qualifications

Formule 1 GP du Qatar

Russell devance Antonelli et décroche la pole à Lusail

George Russell signe sa sixième pole position de la saison 2026, alors que Mercedes domine les qualifications du Grand Prix de Formule 1 du Qatar.

Filip Cleeren

Publié: 28 nov. 2026, 19:17

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

George Russell a décroché une pole position éclatante pour le Grand Prix de Formule 1 du Qatar, devançant son coéquipier Kimi Antonelli alors que Mercedes a survolé la concurrence à Doha.

Sur le circuit exigeant de Lusail, qui sollicite fortement l'appui aérodynamique, Mercedes a affiché sa supériorité dans chacune des séances du week-end. Les Flèches d'argent ont tiré parti de leur avantage dans les virages pour monopoliser la première ligne.

Russell a devancé Antonelli à l'issue de la première des deux tentatives de la dernière partie des qualifications, la Q3, grâce à un tour en 1'21"695. Il a ainsi pris près de deux dixièmes d'avance sur son coéquipier, champion du monde, et relégué le reste du peloton à bonne distance.

Alors qu'Antonelli s'interrogeait sur le fait d'être le premier à s'élancer pour les dernières tentatives, le jeune Italien n'est pas parvenu à améliorer son chrono lors de son deuxième essai et a dû se contenter de la deuxième place. Russell a presque égalé son premier temps, mais n'a pas eu besoin de progresser pour signer sa sixième pole d'une saison qui l'a fait grandir.

Lando Norris a gagné un dixième sur son deuxième tour pour prendre la troisième place devant son coéquipier Oscar Piastri. Isack Hadjar a quant à lui devancé son coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen, pour s'adjuger la cinquième place sur la grille.

Ferrari a poursuivi son week-end catastrophique à Doha, après avoir manqué d'adhérence et de rythme tout au long des essais. Charles Leclerc n'a pu faire mieux que septième, à 1"260 de la pole. Le rookie de Racing Bulls, Arvid Lindblad, a battu la deuxième Ferrari de Lewis Hamilton pour prendre la huitième place, tandis que Liam Lawson a complété le top 10.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En Q2, Red Bull, plutôt que McLaren, a semblé se rapprocher de Mercedes. Le 1'22"344 d'Hadjar l'a placé à moins de trois dixièmes du meilleur temps de Russell, auteur d'un tour en 1'22"079 qui lui a permis de prendre l'avantage sur Antonelli.

Derrière ces deux équipes et McLaren, Ferrari a de nouveau souffert. Leclerc accusait une seconde de retard, tandis que la Scuderia semblait devoir lutter avec Racing Bulls.

Les deux équipes disposaient toutefois d'une marge suffisante pour accéder à la Q3. La bataille pour le top 10 a été serrée entre Haas, Alpine et Audi, mais aucune des trois écuries n'a finalement été en mesure de menacer Lawson, dixième.

Oliver Bearman est passé le plus près de la qualification, échouant à 0"240 du cut. Pierre Gasly a rattrapé le temps perdu en piste lors des EL2 pour décrocher la 12e place sur la grille, devant Gabriel Bortoleto et son coéquipier Franco Colapinto. Le rookie de Haas Rafael Camara et le vétéran Nico Hülkenberg s'élanceront depuis la huitième ligne dimanche.

Mercedes et Red Bull ont été les deux seules équipes à ne signer qu'un seul chrono en Q1. Russell a réalisé le meilleur temps en 1'22"557, devant Antonelli et Verstappen. Les autres pilotes de pointe ont toutefois effectué une deuxième tentative avec des pneus déjà rodés, économisant ainsi eux aussi de précieux trains de pneus tendres pour la suite des qualifications.

À l'issue de la première série de tentatives, Carlos Sainz et Alex Albon étaient provisoirement éliminés. Les pilotes Williams ont conservé ces positions après leur deuxième tentative. Un soulagement pour Colapinto, qui a échappé à l'élimination en Q1 pour un dixième de seconde, en 16e position. De son côté, le rookie de Haas Camara a également franchi le cap en 14e position, mais a dû pour cela utiliser un deuxième train de pneus tendres.

Fernando Alonso et Lance Stroll ont signé les 19e et 20e temps pour Aston Martin, en difficulté. Les deux pilotes Cadillac, Valtteri Bottas et Sergio Pérez, complèteront la grille dimanche.

GP du Qatar de F1 - Résultats des qualifications

cq

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 12

1'21.695

S 238.795 2

K. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 15

+0.128

1'21.823

0.128 S 238.421 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 15

+0.480

1'22.175

0.352 S 237.400 4

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 15

+0.550

1'22.245

0.070 S 237.198 5

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 12

+0.596

1'22.291

0.046 S 237.066 6

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 12

+0.637

1'22.332

0.041 S 236.947 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 18

+1.260

1'22.955

0.623 S 235.168 8

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 15

+1.337

1'23.032

0.077 S 234.950 9

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 18

+1.413

1'23.108

0.076 S 234.735 10

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 15

+1.439

1'23.134

0.026 S 234.662 11

O. Bearman Haas

87 Haas Ferrari 12

+1.672

1'23.367

0.233 S 234.006 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 12

+1.873

1'23.568

0.201 S 233.443 13

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 12

+1.959

1'23.654

0.086 S 233.203 14

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 12

+1.964

1'23.659

0.005 S 233.189 15

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari 15

+2.168

1'23.863

0.204 S 232.622 16

N. Hülkenberg Audi

27 Audi Audi 12

+2.204

1'23.899

0.036 S 232.522 17

C. Sainz Jr Williams

55 Williams Mercedes 9

+2.675

1'24.370

0.471 S 231.224 18

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 9

+2.857

1'24.552

0.182 S 230.726 19

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 9

+3.015

1'24.710

0.158 S 230.296 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 9

+3.555

1'25.250

0.540 S 228.837 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 9

+3.668

1'25.363

0.113 S 228.534 22

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 9

+4.104

1'25.799

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