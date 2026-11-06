Formule 1 GP de São Paulo

George Russell "un peu épuisé" et pénalisé sur la grille au Brésil

George Russell va connaître un nouveau contretemps ce week-end au Grand Prix de São Paulo, puisqu'il devra reculer de cinq places sur la grille de départ.

Filip Cleeren

Publié: 6 nov. 2026, 15:24

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Le pilote Mercedes George Russell écopera d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix de São Paulo dimanche, en raison de l'utilisation de son sixième moteur thermique de la saison.

Après avoir connu deux problèmes liés à son unité de puissance cette année, dont le dernier à la suite d'une défaillance survenue lors du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, Russell devait de toute façon utiliser un sixième moteur thermique avant la fin de la saison.

En gardant à l'esprit la remontée spectaculaire de Lewis Hamilton lors du sprint de l'édition 2021, lorsqu'il était passé de la 20e à la cinquième place avec sa Mercedes, l'écurie a estimé que le circuit d'Interlagos était aussi approprié qu'un autre pour purger cette pénalité.

Russell ayant déjà dépassé son quota initial de quatre unités pour la saison à Singapour, l'utilisation de ce moteur supplémentaire ne lui coûtera que cinq places sur la grille.

"Nous savions que nous devrions prendre une pénalité sur la grille à un moment donné entre Singapour et la fin de la saison, et nous avons estimé que c'était un bon endroit pour le faire. Lewis avait pris une très grosse pénalité ici il y a quelques années et s'en était plutôt bien sorti. Cinq places, ce n'est pas si terrible", a expliqué Russell sur les réseaux sociaux de Mercedes.

George Russell et Kimi Antonelli à Mexico.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Prévue ou non, cette pénalité constitue un nouveau contretemps pour Russell, au terme d'une saison 2026 cauchemardesque durant laquelle il n'a jamais réussi à trouver son rythme et a fini par être dominé par le nouveau champion du monde, Kimi Antonelli.

Interrogé jeudi, Russell a reconnu que les nombreuses fois où il avait dû se relever après un week-end décevant, et elles ont été nombreuses, commençaient à peser sur lui.

"Je me sens probablement un peu épuisé cette saison, à force de devoir constamment me relever. Quand on vous met à terre, vous vous relevez, puis on vous remet à terre, et vous vous relevez encore. J'espérais devoir faire ça deux fois dans la saison, pas un week-end sur deux", a-t-il déclaré avec un sourire jaune.

Russell a toujours affirmé que la réglementation moteur 2026 pénalisait son style de pilotage naturel, l'obligeant à chercher constamment des solutions pour s'adapter au fil de la saison. Mais alors que la part de puissance électrique doit diminuer l'an prochain, parmi d'autres ajustements réglementaires, le Britannique se montre confiant dans sa capacité à surmonter cette saison difficile.

"L'unité de puissance va évoluer l'année prochaine. Les pneus vont également changer légèrement", a-t-il expliqué. "J'ai connu beaucoup plus de bonnes années que de mauvaises. Je ne pense pas qu'il existe un seul sportif, ou même un seul individu dans le monde, qui ne traverse que de grandes années."

"Tout est dans la manière dont on rebondit après ces périodes pour continuer à croire en soi et retrouver le courage de renouer avec de bonnes performances. C'est cette résilience mentale qui compte. Ce que cette année m'a appris, c'est que je crois toujours en moi et que nous nous battrons à nouveau l'année prochaine."

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