Formule 1 GP de Mexico

George Russell à propos de la perte du titre en F1 : "Cette année ne me brisera pas"

Russell affiche un état d'esprit combatif alors que son coéquipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, aborde le Grand Prix du Mexique à deux doigts de devenir champion du monde de F1.

Ewan Gale

Mis à jour: 30 oct. 2026, 06:58

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell a affirmé que sa carrière ne serait pas "définie" par son échec dans la quête d'un premier titre mondial de Formule 1 cette saison et que cette déception ne le "briserait pas".

Le Britannique avait entamé la saison avec le statut de grand favori pour le championnat pilotes. Il avait d'abord impressionné en début de carrière au volant d'une Williams en fond de grille, avant de continuer à se faire remarquer en rejoignant Mercedes, alors que l'écurie peinait à retrouver sa domination passée à l'ère de l'effet de sol.

Mais ce statut de favori ne s'est pas concrétisé. Son coéquipier chez les Flèches d'argent, Kimi Antonelli, est en passe de devenir le plus jeune champion de l'histoire de la F1 à l'occasion du Grand Prix de Mexico ce week-end. Russell doit remporter cette course pour avoir une chance de retarder l'échéance.

Si le manque de fiabilité a contribué à empêcher Russell de véritablement jouer le titre face à l'Italien, ses propres performances n'ont pas toujours été à la hauteur de celles affichées par Antonelli.

Alors qu'Antonelli a remporté neuf courses lors de sa deuxième saison, Russell n'en compte que trois, malgré une victoire dominante lors du Grand Prix d'Australie, manche d'ouverture de la saison. Interrogé sur le sujet à l'Autódromo Hermanos Rodríguez, il a toutefois cité son ancien coéquipier Lewis Hamilton et Fernando Alonso, chez Aston Martin, pour rappeler que ne pas décrocher le titre cette année ne signifie pas que son rêve est terminé.

"Pour être tout à fait honnête, j'ai probablement appris davantage sur moi-même cette année que je ne l'aurais souhaité", a reconnu Russell.

"Les hauts et les bas que l'on traverse dans le sport sont immenses, et c'est parce que nous sommes tous tellement investis dans ce que nous faisons."

George Russell, Mercedes

Photo de: Sona Maleterova / Getty Images

"Mais je me rappelle que je n'ai que 28 ans. Je vois Lewis [Hamilton] toujours très performant à 41 ans et Fernando [Alonso] à 44 ans. Vous savez, Lewis a remporté la majorité de ses titres dans la trentaine et cette année ne définira absolument pas l'ensemble de ma carrière. Elle ne me brisera pas. Au contraire, elle me rendra plus fort."

"Je suis assez fier de ma résilience et de ma capacité à rebondir après des moments très difficiles. D'ailleurs, lors de mes périodes les plus compliquées cette saison, j'ai généralement réussi à revenir très fort, avant de connaître une nouvelle mauvaise course après une bonne."

"C'est peut-être aussi quelque chose que je dois analyser, car je suis toujours à mon meilleur niveau après mes pires courses. C'est peut-être simplement une coïncidence. Il y a peut-être une explication, mais j'ai passé plus d'années de ma vie à courir que sans le faire, et j'ai connu davantage d'années de réussite que d'échecs relatifs."

"Je ne pense pas qu'un sportif, aussi grand soit-il, puisse atteindre son meilleur niveau chaque année de sa carrière. Malheureusement, cette année arrive peut-être pour moi au moment où j'en avais le plus besoin. Mais ce n'est en aucun cas la fin de mon parcours."

"Il me reste encore facilement 12 à 15 ans."

La priorité de Russell pour les dernières courses

Même si le championnat est désormais quasiment entre les mains d'Antonelli, Russell entend profiter des dernières courses de la saison en cours pour résoudre ses difficultés et terminer l'année sur une bonne note, avant de viser le titre en 2027.

Interrogé sur le fait que l'ancien pilote Mercedes Nico Rosberg avait remporté les trois dernières courses de 2015 avant de décrocher le titre la saison suivante, Russell a répondu : "Je pense qu'il est vraiment important pour moi d'essayer de trouver davantage de régularité."

George Russell, Mercedes

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Il y a quelques courses [en Azerbaïdjan], nous étions en pole avec huit dixièmes d'avance et nous avons remporté la course, puis la semaine dernière, j'ai terminé huitième. Je n'ai jamais connu une saison comme celle-ci dans ma carrière, avec des performances aussi fluctuantes. Et je sais que j'ai ce niveau en moi, car on ne peut pas réaliser une telle performance à Bakou si l'on a, comme certains le disent, perdu son niveau."

"Nous avons simplement du mal à être performants de manière régulière. Nous ne savons pas pourquoi, et nous n'avons jamais réussi à trouver la solution. Personnellement, je n'avais encore jamais connu cela au cours de ma carrière. Je pense donc que c'est probablement ma priorité pour ces dernières courses."

Photos from Mexican GP - Thursday





Grand Prix du Mexique - Jeudi, en images





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