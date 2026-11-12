Formule 1

Russell lance une académie de karting pour rendre le sport auto plus accessible

George Russell veut apporter sa contribution pour rendre le sport plus accessible le sport automobile.

Ed Hardy

Publié: 12 nov. 2026, 12:26

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Photo de : Silverstone

Le pilote de Formule 1 George Russell a lancé une académie de karting en partenariat avec le circuit de Silverstone, avec pour objectif de rendre le sport automobile plus accessible et de découvrir la prochaine jeune pépite de la discipline.

Le pilote anglais a inauguré ce jeudi sa GR63 Karting Academy. Celle-ci est ouverte aux garçons et aux filles âgés de huit à neuf ans et sera basée sur la piste de karting de Silverstone.

Le programme comprend un "parcours en quatre étapes vers le sommet" et débutera en décembre avec une première phase ouverte à tous les pilotes éligibles. Tous seront invités à Silverstone, où 80 d'entre eux seront sélectionnés pour accéder à la deuxième étape.

Ces 80 pilotes participeront alors au "GR63 Shootout", le 31 janvier, afin de déterminer les 25 participants qui prendront part à un championnat de huit manches organisé à Silverstone entre mars et novembre 2027.

Ce championnat sera entièrement financé pour chaque pilote. Les cinq meilleurs s'affronteront lors de la quatrième étape, en décembre, avec à la clé pour le vainqueur une saison de karting entièrement financée en 2028.

"Le karting, c'est là que tout a commencé pour moi", a déclaré Russell, qui a remporté des titres aux niveaux national et international avant de passer à la monoplace. "Il m'a appris tout ce sur quoi je me suis appuyé au cours de ma carrière. Je sais à quel point c'est difficile pour les jeunes pilotes talentueux de décrocher une première opportunité, surtout lorsque les budgets sont limités."

"Avec la GR63 Karting Academy, je veux rendre ce que le sport m'a apporté en dénichant ces talents cachés et en leur offrant le soutien et la structure dont ils ont besoin pour atteindre leur potentiel. Je suis très reconnaissant envers Silverstone et le British Racing Drivers' Club de m'avoir aidé à concrétiser ce projet."

La présentation de la GR63 Karting Academy de George Russell.

Photo de: Silverstone

L'académie s'adresse notamment aux jeunes qui "ne disposent pas du budget nécessaire pour progresser dans le sport automobile", alors que les coûts ne cessent d'augmenter, aussi bien à la base de la pyramide qu'au plus haut niveau.

Les frais d'inscription à la première étape de l'académie s'élèvent donc à 25 livres sterling. Ils passeront à 75 livres pour le "GR63 Shootout", avant que l'intégralité du programme ne soit financée à partir de la troisième étape.

Le président du BRDC, l'ancien pilote de F1 David Coulthard, a déclaré : "En tant que propriétaires de Silverstone et garants du sport automobile britannique, le BRDC s'est toujours engagé à réinvestir dans la discipline et à accompagner l'émergence des talents nationaux."

"Cet engagement a largement contribué à la longue tradition de réussite du Royaume-Uni en sport automobile, dont le Club et ses membres sont particulièrement fiers. La GR63 Academy incarne parfaitement cet état d'esprit et nous sommes ravis de travailler avec George pour accompagner la prochaine génération de pilotes ici, à Silverstone."

Tous les pilotes doivent être citoyens d'un pays membre du Commonwealth.

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